UFC Vegas com sete brasileiros: card completo, horário e onde assistir
Vinicius LokDog e mais seis brasileiros estarão em ação no UFC Vegas
- Matéria
- Mais Notícias
Após uma semana intensa na Austrália, o UFC retorna para sua casa em Las Vegas, nos Estados Unidos, para o primeiro evento do ano no META Apex. Na luta principal do show deste sábado (7), o brasileiro Vinicius LokDog tenta invadir o top-10 do peso galo ao enfrentar o norte-americano Mario Bautista. Além dele, outros seis brazucas estarão em ação no UFC Vegas.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Este será o primeiro main event de LokDog, que se tornará o 78o brasileiro a fazer uma luta principal do UFC. Vindo de quatro vitórias consecutivas no Ultimate, Vinicius já declarou que pretende terminar 2026 como campeão do mundo e seu plano começa neste sábado diante de Bautista.
Na terceira luta mais importante da noite, o peso pesado Jailton Malhadinho tentará rebater os críticos de sua última performance, na derrota para Alexander Volkov. O baiano enfrenta Rizvan Kuniev e tentará seguir no top-10 de sua categoria rumo ao cinturão, que já foi, entre outros, de Júnior Cigano, seu conterrâneo, e Fabricio Werdum.
UFC recheado de brasileiros
Ainda no card principal, Jean Matsumoto irá tentar a invencibilidade do afegão Farid Basharat, que tem 14 vitórias em 14 lutas como profissional. O peso galo do UFC vem de vitória importante, após sofrer sua primeira derrota na carreira em luta bastante polêmica.
No card preliminar, as brasileiras tomam conta. No peso palha, duelo de brazucas, com Bruna Brasil enfrentando Ketlen Souza. Já no peso mosca, Eduarda Moura pega Wang Cong e Priscila Cachoeira mede forças com Klaudia Sygula no peso galo.
O UFC Vegas deste sábado será transmitido no serviço de streaming Paramount+ e terá início às 19h, horário de Brasília. O card principal está previsto para começar às 22h.
FICHA TÉCNICA
UFC VEGAS
📆 Data: 7 de fevereiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: META Apex (Las Vegas, EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal - 22 horas
Peso galo: Mario Bautista x Vinicius ''LokDog'' Oliveira
Peso mosca: Amir Albazi x Kyoji Horiguchi
Peso pesado : Jailton Malhadinho x Rizvan Kuniev
Peso médio: Michal Oleksiejczuk x Marc-André Barriault
Peso galo: Jean Matsumoto x Farid Basharat
Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x Julius Walker
Card Preliminar - 19 horas
Peso meio-médio: Alex Morono x Daniil Donchenko
Peso meio-médio: Nikolay Veretennikov x Niko Price
Peso palha: Bruna Brasil x Ketlen Souza
Peso galo: Javid Basharat x Gianni Vaszquez
Peso mosca: Wang Cong x Eduarda Moura
Peso galo: Muin Gafurov x Jakub Wiklacz
Peso galo: Klaudia Sygula x Priscila Cachoeira
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias