Após uma semana intensa na Austrália, o UFC retorna para sua casa em Las Vegas, nos Estados Unidos, para o primeiro evento do ano no META Apex. Na luta principal do show deste sábado (7), o brasileiro Vinicius LokDog tenta invadir o top-10 do peso galo ao enfrentar o norte-americano Mario Bautista. Além dele, outros seis brazucas estarão em ação no UFC Vegas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Este será o primeiro main event de LokDog, que se tornará o 78o brasileiro a fazer uma luta principal do UFC. Vindo de quatro vitórias consecutivas no Ultimate, Vinicius já declarou que pretende terminar 2026 como campeão do mundo e seu plano começa neste sábado diante de Bautista.

Na terceira luta mais importante da noite, o peso pesado Jailton Malhadinho tentará rebater os críticos de sua última performance, na derrota para Alexander Volkov. O baiano enfrenta Rizvan Kuniev e tentará seguir no top-10 de sua categoria rumo ao cinturão, que já foi, entre outros, de Júnior Cigano, seu conterrâneo, e Fabricio Werdum.

continua após a publicidade

Jailton Malhadinho busca vitória no UFC Vegas (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

UFC recheado de brasileiros

Ainda no card principal, Jean Matsumoto irá tentar a invencibilidade do afegão Farid Basharat, que tem 14 vitórias em 14 lutas como profissional. O peso galo do UFC vem de vitória importante, após sofrer sua primeira derrota na carreira em luta bastante polêmica.

No card preliminar, as brasileiras tomam conta. No peso palha, duelo de brazucas, com Bruna Brasil enfrentando Ketlen Souza. Já no peso mosca, Eduarda Moura pega Wang Cong e Priscila Cachoeira mede forças com Klaudia Sygula no peso galo.

continua após a publicidade

O UFC Vegas deste sábado será transmitido no serviço de streaming Paramount+ e terá início às 19h, horário de Brasília. O card principal está previsto para começar às 22h.

FICHA TÉCNICA

UFC VEGAS

📆 Data: 7 de fevereiro de 2026

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: META Apex (Las Vegas, EUA)

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal - 22 horas

Peso galo: Mario Bautista x Vinicius ''LokDog'' Oliveira

Peso mosca: Amir Albazi x Kyoji Horiguchi

Peso pesado : Jailton Malhadinho x Rizvan Kuniev

Peso médio: Michal Oleksiejczuk x Marc-André Barriault

Peso galo: Jean Matsumoto x Farid Basharat

Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x Julius Walker

Card Preliminar - 19 horas

Peso meio-médio: Alex Morono x Daniil Donchenko

Peso meio-médio: Nikolay Veretennikov x Niko Price

Peso palha: Bruna Brasil x Ketlen Souza

Peso galo: Javid Basharat x Gianni Vaszquez

Peso mosca: Wang Cong x Eduarda Moura

Peso galo: Muin Gafurov x Jakub Wiklacz

Peso galo: Klaudia Sygula x Priscila Cachoeira