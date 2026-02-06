'LokDog' supera balança e confirma primeiro main event no UFC

Não foi fácil, mas Vinicius LokDog mostrou ao UFC todo o seu profissionalismo ao superar a balança na véspera do UFC Vegas. O brasileiro cravou 61,6kg, bateu o limite do peso galo em lutas fora do cinturão e confirmou seu primeiro main event contra o norte-americano Mario Bautista (61,4kg).

Vinicius havia revelado que precisava perder 13 quilos em seis dias, o que deixou os fãs do UFC bastante apreensivos. Porém, o brasileiro mostrou mais uma vez que está acostumado a lidar com adversidades e deve ter vantagem do peso sobre o adversário neste sábado, quando enfrenta Bautista na luta principal do UFC Vegas.

Malhadinho em desvantagem no UFC Vegas

Jailton Malhadinho volta ao UFC neste sábado (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Já o peso pesado Jailton Malhadinho, escalado de última hora para o UFC Vegas, não teve problemas para subir na balança abaixo do limite dos 120kg. O brasileiro bateu 109,3kg, mas vai ter que lidar com uma desvantagem númerica relevante.

Isso porque seu adversário, o russo Rizvan Kuniev, bateu muito perto do limite da categoria, subindo na balança com 119,7kg, ou seja, 10,4kg mais pesado que Malhadinho.

Ainda no card principal do UFC Vegas, Jean Matsumoto não teve problemas para bater o peso no limite dos galos, subindo na balança com 61,4kg e confirmando o duelo com o invicto Farid Basharat, que pesou 61,6kg.

Quatro atletas não batem o peso

Apesar dos principais atletas do UFC Vegas terem batido o peso, o evento contou com um alto número de erros. No total, quatro atletas falharam na balança, incluindo a brasileira Eduarda Moura, que ficou 700g acima do limite do peso mosca. Por sorte, a adversária Wang Cong também falhou por 500g e o duelo deve seguir como planejado.

Além das duas, a pesagem do UFC Vegas também teve falhas de Muin Gafurov e Gianni Vazques, com ambos estando 2,2kg acima do limite dos galos em seus duelos contra Jakub Wiklacz e Javid Basharat (irmão de Farid), respectivamente. Ainda não há informações se os duelos seguirão e se os dois serão multados ou não.

RESULTADOS DA PESAGEM

UFC VEGAS

📆 Data: 7 de fevereiro de 2026

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: META Apex (Las Vegas, EUA)

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal UFC Vegas - 22 horas

Peso galo: Mario Bautista (61,4kg) x Vinicius ''LokDog'' Oliveira (61,6kg)

Peso mosca: Amir Albazi (56,9kg) x Kyoji Horiguchi (57,1kg)

Peso pesado : Jailton Malhadinho (109,3kg) x Rizvan Kuniev (119,7kg)

Peso médio: Michal Oleksiejczuk ( 84,3kg) x Marc-André Barriault (83,6kg)

Peso galo: Jean Matsumoto (61,4kg) x Farid Basharat (61,6kg)

Peso meio-pesado: Dustin Jacoby (92,7kg) x Julius Walker (93,4kg)

Card Preliminar UFC Vegas - 19 horas

Peso meio-médio: Alex Morono (77,3kg) x Daniil Donchenko (77,4kg)

Peso meio-médio: Nikolay Veretennikov (77,3kg) x Niko Price (77,5kg)

Peso palha: Bruna Brasil (52,6kg) x Ketlen Souza (52,3kg)

Peso galo: Javid Basharat (61,4kg) x Gianni Vaszquez (63,9kg)*

Peso mosca: Wang Cong (57,8kg)* x Eduarda Moura (57,6kg)*

Peso galo: Muin Gafurov (63,9kg)* x Jakub Wiklacz (61,4kg)

Peso galo: Klaudia Sygula (61,4kg) x Priscila Cachoeira (61,4kg)



*Não bateram o peso