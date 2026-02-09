O brasileiro Vinicius LokDog sofreu sua primeira derrota no UFC ao ser finalizado por Mario Bautista na luta principal do evento do último sábado (7). Porém, o peso galo revelou que uma lesão grave a dois meses do combate influenciou bastante em seu desempenho abaixo do esperado, lamentou o revés e fez projeções para o futuro.

Através de suas redes sociais, Vinicius postou um vídeo explicando a situação, dizendo que fez seu primeiro main event no UFC com o braço quebrado e que tentou manter o segredo até o fim, para poder lutar e não ser descoberto por Bautista.

— Infelizmente, o resultado positivo não veio, mas o mistério foi revelado. Já perdi as contas de quantas vezes eu já perdi, me levantei e segui em frente. Essa foi mais uma que eu perdi e vou seguir em frente, vou voltar mais forte. O meu segredo foi revelado: quebrei o braço, lutei com o braço quebrado. Era uma coisa que vocês já estavam tentando descobrir há muito tempo. Eu estava fazendo meus vídeos escondendo o braço, tentando não mostrar para vocês, mas foi revelado — declarou o peso galo do UFC, que ainda insistiu estar ''pronto para outra'':

— Infelizmente, a vitória não veio, mas estou pronto, sem história triste aí. Obrigado a quem torceu, quem torceu contra também, muito obrigado. Eu só fico triste pelo meu time, que queria muito, eu também queria muito essa vitória, mas eles queriam, talvez, tanto quanto eu. Então, a minha tristeza é só pelo meu time, pela família, pelo pessoal que torceu por mim. No mais, estou pronto para a próxima.

Bautista dominou LokDog no UFC Vegas (Reprodução Instagram UFC)

Desmaios antes da luta no UFC

Além da lesão no braço, o brasileiro LokDog também precisou lidar com um severo corte de peso, que foi ainda mais difícil pelas limitações nos treinamentos. Vinicius revelou, em entrevista ao canal ''Laerte Viana na área - MMA'', que desmaiou quatro vezes durante o processo de perda de peso e que baixou de 84kg para 61,6kg.

— Eu apaguei quatro vezes, (fiquei com) o olho revirado, tipo assim ó, sensação horrível, tá ligado? Eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez.