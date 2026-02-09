Lutador de MMA sofre ataques da torcida após morder orelha do adversário
No mundo das lutas, o imprevisto faz parte do espetáculo, mas o evento "Clash of the Stars", realizado no último sábado (7) na República Tcheca, ultrapassou todos os limites. O lutador Pavol Vasko, conhecido como "Pali Hari", aplicou um golpe ilegal em seu adversário, Vaclav Mikulasek, desencadeando uma briga generalizada com o público presente na arena.
Mike Tyson vs Evander Holyfield.— Tony 🇬🇧 (@TonyL_01) February 8, 2026
No.
This is MMA.
Pavol Vasko (aka "Pali Hari") biting Vaclav Mikulasek (aka "Baba Jaga") during their fight in Brno, Czech Republic.
Let's say the crowd didn't like it. 😂 pic.twitter.com/2tS7JIiRqo
A confusão começou quando Mikulasek tentava uma queda para trabalhar a luta agarrada. No contragolpe, Vasko apelou e mordeu a orelha do rival, que gritou de dor e se afastou imediatamente, expondo o ferimento na lateral do rosto. O árbitro interrompeu o combate e encerrou a luta no mesmo instante, consagrando Mikulasek campeão.
O caos escalou segundos depois. Enquanto Mikulasek gesticulava e ameaçava o rival, Vasko tentava deixar o cage sob uma chuva de insultos. O lutador passou a ser atacado pelos torcedores, sendo alvo de bebidas, socos e até cadeiradas. Já na saída da arena, o agressor ainda foi atingido por um chute de uma lutadora que saiu dos bastidores para acertá-lo.
À la Mike Tyson
Os fãs de MMA que assitiram o episódio, logo lembraram de um dos momentos mais infames da história da luta. Em 28 de junho de 1997, durante a revanche pelo título mundial dos pesos-pesados em Las Vegas, Mike Tyson chocou o mundo ao morder a orelha de Evander Holyfield.
A rivalidade entre os dois já era intensa fora dos ringues. Durante o combate, Tyson mordeu a orelha de Holyfield em duas oportunidades, chegando a arrancar um pedaço do órgão do adversário. Após a segunda agressão, o caos tomou conta do ringue e "Iron Mike" acabou desclassificado.
