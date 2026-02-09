menu hamburguer
Lutas

Lutador de MMA sofre ataques da torcida após morder orelha do adversário

Veja o vídeo!

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 09/02/2026
13:41
Lutadores de MMA geram confusão durante a luat (Foto: Reprodução X)
imagem cameraLutadores de MMA geram confusão durante a luat (Foto: Reprodução X)
No mundo das lutas, o imprevisto faz parte do espetáculo, mas o evento "Clash of the Stars", realizado no último sábado (7) na República Tcheca, ultrapassou todos os limites. O lutador Pavol Vasko, conhecido como "Pali Hari", aplicou um golpe ilegal em seu adversário, Vaclav Mikulasek, desencadeando uma briga generalizada com o público presente na arena.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A confusão começou quando Mikulasek tentava uma queda para trabalhar a luta agarrada. No contragolpe, Vasko apelou e mordeu a orelha do rival, que gritou de dor e se afastou imediatamente, expondo o ferimento na lateral do rosto. O árbitro interrompeu o combate e encerrou a luta no mesmo instante, consagrando Mikulasek campeão.

O caos escalou segundos depois. Enquanto Mikulasek gesticulava e ameaçava o rival, Vasko tentava deixar o cage sob uma chuva de insultos. O lutador passou a ser atacado pelos torcedores, sendo alvo de bebidas, socos e até cadeiradas. Já na saída da arena, o agressor ainda foi atingido por um chute de uma lutadora que saiu dos bastidores para acertá-lo.

Lutadores de MMA geram confusão durante a luat (Foto: Reprodução X)

À la Mike Tyson

Os fãs de MMA que assitiram o episódio, logo lembraram de um dos momentos mais infames da história da luta. Em 28 de junho de 1997, durante a revanche pelo título mundial dos pesos-pesados em Las Vegas, Mike Tyson chocou o mundo ao morder a orelha de Evander Holyfield.

A rivalidade entre os dois já era intensa fora dos ringues. Durante o combate, Tyson mordeu a orelha de Holyfield em duas oportunidades, chegando a arrancar um pedaço do órgão do adversário. Após a segunda agressão, o caos tomou conta do ringue e "Iron Mike" acabou desclassificado.

