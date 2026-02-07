Acompanhe ao vivo: Brasil em peso no UFC Vegas deste sábado
Veja todos os detalhes do UFC Vegas deste sábado ao vivo
O UFC organiza, neste sábado, seu terceiro evento de 2026, o primeiro em sua casa, a arena META Apex, construída especialmente para abrigar eventos de médio porte. Na luta principal do Fight Night Las Vegas, o brasileiro Vinicius LokDog buscará entrar no top-10 do peso galo ao enfrentar Mario Bautista. Além da luta principal, outros seis brasileiros estarão em ação nesta noite: Jailton ''Malhadinho'' Almeida, Jean Matsumoto, Bruna Brasil, Ketlen Souza, Eduarda Moura e Priscila Cachoeira. CONFIRA TODOS OS DETALHES DO EVENTO AO VIVO NO LANCE! Atualização: evento começou! A brasileira Priscila Cachoeira abre os trabalhos AGORA contra Klaudia Sygula!
FICHA TÉCNICA
UFC VEGAS
📆 Data: 7 de fevereiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: META Apex (Las Vegas, EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal UFC Vegas - 22 horas
Peso galo: Mario Bautista x Vinicius ''LokDog'' Oliveira
Peso mosca: Amir Albazi x Kyoji Horiguchi
Peso pesado : Jailton Malhadinho x Rizvan Kuniev
Peso médio: Michal Oleksiejczuk x Marc-André Barriault
Peso galo: Jean Matsumoto x Farid Basharat
Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x Julius Walker
Card Preliminar UFC Vegas - 19 horas
Peso meio-médio: Alex Morono x Daniil Donchenko
Peso meio-médio: Nikolay Veretennikov x Niko Price
Peso palha: Bruna Brasil x Ketlen Souza
Peso galo: Javid Basharat x Gianni Vaszquez
Peso mosca: Wang Cong x Eduarda Moura
Peso galo: Muin Gafurov x Jakub Wiklacz
Peso galo: Klaudia Sygula x Priscila Cachoeira
