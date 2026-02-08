Rafaela Silva celebra 'sonho realizado' em Paris e mira top-10 do ranking

A judoca Rafaela Silva conquistou, neste sábado (7), mais um feito histórico na carreira. Medalhista de ouro no Grand Slam de Paris, um dos mais prestigiados da modalidade, ela entrou no seleto grupo de brasileiros campeões do torneio e se aproxima do top-10 do ranking mundial de sua categoria.

Rafaela já havia conquistado duas medalhas de bronze no Grand Slam de Paris, o primeiro em 2014 e o segundo em 2016, mas o ouro ainda estava faltando na sua coleção. Antes dela, apenas Edinanci Silva, João Derly, Leandro Guilheiro e Mayra Aguiar haviam se sagrado campeões. O título de Rafaela veio após vitória por ippon sobre Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia.

— Com certeza é a realização de um sonho. Eu venho buscando uma medalha de ouro no Grand Slam de Paris há muito tempo, e a gente sabe o quão difícil é. Faziam dez anos que o Brasil não chegava com o feminino em uma final aqui, então a gente entende o tamanho da grandiosidade dessa medalha. Estou muito feliz de começar o ano com o pé direito e espero continuar podendo treinar e evoluir meu judô da melhor maneira possível - declarou.

Rafaela Silva conquistou seu primeiro título na categoria até 63kg (Photo by Julie SEBADELHA / AFP)

Subindo no ranking

O título deste sábado (7) também fica marcado como o primeiro de Rafaela Silva desde a mudança para a categoria até 63kg. A brasileira subiu de peso após os Jogos Olímpicos de Paris e precisou galgar posições no ranking mundial, onde agora aparece como 12ª colocada. O título garante 1000 pontos à brasileira, fundamentais no caminho até Los Angeles.

— Cada competição a gente sabe a pontuação que vale muito, então cada ponto é muito importante visando a minha classificação para a Los Angeles de 2028. Esses mil pontinhos são muito bem-vindos e espero buscar mais ainda e me firmar da melhor maneira possível - finalizou.

