Saiba quanto Carlos Prates faturou de premiação com nocaute no UFC 319

Com direito a premiação extra, Carlos Prates foi um dos grandes nomes da noite de disputa no UFC 319 realizado na madrugada deste domingo (17). O brasileiro nocauteou o norte-americano Geoff Neal a um segundo para o fim do primeiro round, o que rendeu um bônus de "Performance da Noite" para o lutador peso médio. O atleta da "Fighting Nerds" faturou US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil, na cotação atual) com a conquista no card principal do evento em Chicago.

Após a dura derrota em abril, o lutador brasileiro voltar a vencer no UFC ao nocautear Neal no primeiro round. O confronto entre os meio-médios acontecerá no United Center, em Chicago, EUA. Inicialmente agendada para o UFC 314 em Miami, a luta foi adiada devido a uma lesão sofrida por Neal.

A vitória de Prates pode ter sido esperada pelos torcedores brasileiros do octógono mais famoso do mundo. Com provocações trocadas antes do duelo, uma fala de Neal se provou verdadeira, mas com vantagem para o rival. Recentemente, o norte-americano declarou que está se preparando para uma luta que deve durar apenas um round.

Além do desempenho no octógono, o brasileiro brilhou na entrevista após a vitória. A comemoração de Prates se estendeu também para fazer alguns pedidos a Dana White, presidente do UFC, que acompanhava o evento. O lutador aproveitou para destacar que a premiação bônus do UFC 319 seria dele, que comemorará seu aniversário neste domingo (17).

Além de Prates, os lutadores Khamzat Chimaev, Larone Murphy e Tim Elliot também levaram o bônus de US$ 50 mil (R$ 286,5 mil) para casa. Todos foram vencedores da noite e faturaram o prêmio de Performance da Noite, assim com o brasileiro.

Tradução: "Trouxe o melhor para Chicago. Chimaev, Murphy, Prates e Eliott ganham o 'Perfomance da Noite' do UFC 319"

Como foi a luta entre Prates e Neal no UFC 319?

Começa a luta do brasileiro com grande expectativa. O norte-americano tentava diminuir a distância, principalmente pela grande diferença de envergadura entre os lutadores. Além disso, o brasileiro aproveitava a vantagem nos golpes de perna. A trocação era intensa na primeira metade do assalto.

O cruzado do Neal entrou, e Prates sentiu, mas não deixou de acertar fortes ataques com o joelho. Apesar da potência com as pernas, foi com um "spin back elbow" que o nocaute veio para Carlos Prates selar a vitória maiúscula sobre o norte-americano a um segundo do fim do round.