Alex Poatan revela preparação para revanche contra Ankalaev no UFC

A revanche entre Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev está enfim confirmada pela organização para o dia 4 de outubro. Na madrugada deste domingo (17), o brasileiro esteve presente para acompanhar a noite de lutas do UFC 319. Antes mesmo do card principal começar, o ex-campeão contou ao "Combate" sobre sua rotina de preparação antes de um dos confrontos mais esperados.

— Pô, tudo dentro, assim, do esperado e do planejado. Vejo muitas pessoas, muitas não, algumas criticando aí, pessoas que não entendem, né? Mas, pô, falta acho que 7, 8 semanas, né? E se você pegar, desde quando eu entrei no UFC, eu venho falando que meu camp é de 6 semanas. Eu venho treinando, eu não paro, né? — disse Poatan.

Com a programação "dentro do planejado", Alex Pereira destacou que irá intensificar os treinos, que já aconteciam mesmo antes da confirmação da luta. O lutador, então, se mantém focado na tentativa de recuperar o cinturão dos meio-pesados.

— Nessas últimas 6 semanas, eu intensifico os treinos. Eu me programo para as 6 semanas. Para quem acompanhou, eu estava no Brasil, estava fazendo a preparação física, depois voltei e treinei. Eu estou sempre treinando. Agora eu vou acelerar. Tenho 6 semanas aí, tudo dentro do planejado — afirmou.

Revanche confirmado no UFC e novas provocações

Magomed Ankalaev e Alex Poatan irão se enfrentar sete meses depois do primeiro combate, quando o russo anulou o jogo do brasileiro com as ameaças de queda e conquistou o cinturão do peso meio-pesado. Desde então, o russo começou uma série de provocações a Pereira, insinuando que o lutador paulista estaria fugindo da revanche.

A confirmação enfim veio: Poatan terá a revanche contra Ankalaev pelo cinturão do peso meio-pesado no UFC 320, que acontecerá no dia 4 de outubro, em Las Vegas. Após o anúncio do combate, o russo voltou a provocar o brasileiro nas redes sociais ao prometer que irá nocauteá-lo na segunda luta entre ambos.

Na rede social X (antigo Twitter), Ankalaev se manifestou pela primeira vez após Dana White confirmar a revanche entre o russo e Alex Poatan no UFC 320, em outubro. Sempre provocativo, Magomed manteve o tom em publicação ao afirmar que irá nocautear o brasileiro.

Tradução: "Dana White anunciou minha próxima luta no dia 4 de outubro. Vou nocautear o Alex dessa vez. Não tem outro jeito, preparem-se para o grande show."

