O Jungle Fight 139 definiu os finalistas do Fight do Milhão em evento realizado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (BRA). Arcângelo Anjo e Marcelo Medeiros conquistaram as vagas para a disputa do prêmio de 500 mil reais, que acontecerá em outubro. Além das lutas, um detalhe "sinistro" na luta final chamou atenção dos torcedores que madrugavam para assistir ao evento.

Na luta principal, Medeiros avançou após Carlos Alexandre "Mistoca" ser desclassificado por aplicar um golpe ilegal aos 33 segundos do primeiro round. O lutador atingiu acidentalmente o olho esquerdo do adversário, o que causou uma séria lesão que comprometeu sua visão e resultou na interrupção do combate após avaliação médica.

Já na co-luta principal, o amazonense Arcângelo Anjo, campeão da categoria peso-leve, garantiu sua classificação ao finalizar Cleiton Morais aos 4 minutos e 43 segundos do segundo round. O lutador dominou o confronto desde o início, utilizando chutes no primeiro assalto e mantendo o controle no solo até aplicar um leglock decisivo.

Com os vencedores das semifinais definidos, a grande final do Fight do Milhão terá um duelo de gerações. O veterano Medeiros (39 anos) irá representar a ''velha geração'' na grande decisão. Por outro lado, o segundo semifinal está entre os atletas mais jovens e busca seu auge no esporte. Aos 29 anos, Arcângelo conta com uma sequência de cinco vitórias consecutivas no circuito.

FICHA TÉCNICA

JUNGLE FIGHT

📆 Data: 16 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, no Brasil

📺 Onde assistir: SporTV e Globo

Confira todos os resultados do card

Carlos Alexandre Mistoca x Marcelo Medeiros - vitória por desclassificação aos 33s do R1

Arcângelo Anjo x Cleiton Morais - vitória por finalização aos 4min43s do R2

Joelson Pantoja x Lucas Caio - vitória por finalização aos 3min22s do R1

Eliwelton Travassos x Emerson Apache - vitória por decisão unânime

Carlin Soares x Shahin Najafi - vitória por finalização aos 4min53s do R2

Jhony Gregory x Álvaro Luís - vitória por finalização a 1min35s do R2

Laura Fontoura x Raiane Vinuto - vitória por finalização aos 3min52s do R2

João “The Future” x Ervani Rodrigo - vitória por nocaute técnico aos 3min5s do R3

Rafael Sanson x Clebson dos Santos - vitória por finalização aos 3min25s do R1

Arthur Ventura x Breno Vieira - vitória por finalização aos 3min42s do R1

Luciano Palhano x Abraão “Destroyer” - vitória por nocaute técnico aos 3min1s do R1

Eric Oliveira x Rodrigo “Digão” - vitória por nocaute técnico aos 4min56s do R1

Willian Azedo x Givan Borges - vitória por nocaute técnico aos 2min51s do R3

Rafa Santos x Carlos Ryck Fox - vitória por finalização aos 4min9s do R1

Joaquim Mota x Ricardo Gomes - vitória por nocaute técnico aos 3min33s do R2

Kauan Leopoldina x Lucas Santos - vitória por decisão unânime