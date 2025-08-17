Marcelo Medeiros viveu uma noite agridoce no Jungle Fight 139, classificando-se para a final do Fight do Milhão, mas se lesionando de forma preocupante. O lutador sofreu uma dedada no olho aos 33 segundos do primeiro round da luta principal e foi incapaz de continuar lutando. O árbitro Flavio Almendra julgou que a falta foi proposital e desclassificou Carlos Mistoca.

Com isso, Medeiros se classificou à grande final do Fight do Milhão e vai lutar pelo maior prêmio da história do MMA nacional. Porém, antes disso, ele precisará se curar da lesão no olho. Segundo informações do lutador, em suas redes sociais, houve uma rasura séria na córnea do seu olho esquerdo. Ele fará mais exames em São Paulo no início da semana, mas garante que não será impedido de lutar a final.

— Pessoal, a luta não foi como eu esperava, aconteceu esse incidente. Tive uma lesão na córnea, uma rasura bem forte. Agora vamos fazer mais exames em São Paulo. Tem que esperar cicatrizar, mas se Deus quiser, isso não vai impedir a gente de seguir em frente — declarou Medeiros.

Revanche na final do Fight do Milhão

Assim que voltar à ação, Marcelo Medeiros terá mais um grande desafio, o final na busca por R$ 500 mil. Ele terá a oportunidade de se vingar do único homem a derrotá-lo no MMA. Na grande decisão do Fight do Milhão, Marcelo enfrenta Arcangelo Anjo, em revanche de luta que aconteceu em Abril do ano passado - na época, Marcelo era o campeão interino e tentou unificar o cinturão contra o campeão linear Arcangelo. Porém, Anjo finalizou a luta com um mata-leão no segundo round.

Agora, os dois se enfrentam novamente pela final do Fight do Milhão, já que Arcangelo se classificou à final na luta co-principal do Jungle Fight 139. Anjo venceu Cleiton Morais por finalização (leglock), no segundo round.

Confira todos os resultados do card

Carlos Alexandre Mistoca x Marcelo Medeiros - vitória por desclassificação aos 33s do R1

Arcângelo Anjo x Cleiton Morais - vitória por finalização aos 4min43s do R2

Joelson Pantoja x Lucas Caio - vitória por finalização aos 3min22s do R1

Eliwelton Travassos x Emerson Apache - vitória por decisão unânime

Carlin Soares x Shahin Najafi - vitória por finalização aos 4min53s do R2

Jhony Gregory x Álvaro Luís - vitória por finalização a 1min35s do R2

Laura Fontoura x Raiane Vinuto - vitória por finalização aos 3min52s do R2

João “The Future” x Ervani Rodrigo - vitória por nocaute técnico aos 3min5s do R3

Rafael Sanson x Clebson dos Santos - vitória por finalização aos 3min25s do R1

Arthur Ventura x Breno Vieira - vitória por finalização aos 3min42s do R1

Luciano Palhano x Abraão “Destroyer” - vitória por nocaute técnico aos 3min1s do R1

Eric Oliveira x Rodrigo “Digão” - vitória por nocaute técnico aos 4min56s do R1

Willian Azedo x Givan Borges - vitória por nocaute técnico aos 2min51s do R3

Rafa Santos x Carlos Ryck Fox - vitória por finalização aos 4min9s do R1

Joaquim Mota x Ricardo Gomes - vitória por nocaute técnico aos 3min33s do R2

Kauan Leopoldina x Lucas Santos - vitória por decisão unânime