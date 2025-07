Empresário de Makhachev contesta Topuria como n° 1 no ranking do UFC

Ali Abdelaziz, empresário de Islam Makhachev, contestou a nova posição de Ilia Topuria como número um no ranking peso-por-peso do UFC. A mudança na classificação ocorreu após o UFC 317, realizado nessa quarta-feira (28), quando o espanhol-georgiano conquistou o cinturão do peso leve ao derrotar Charles "Do Bronx" Oliveira.

Abdelaziz utilizou as redes sociais para defender que seu cliente deveria manter a primeira posição no ranking que classifica os melhores lutadores da organização, independentemente da categoria. O empresário baseou seu argumento no histórico de Makhachev contra oponentes de elite.

— Islam Makhachev, o verdadeiro rei peso-por-peso: venceu Volkanovski no auge, em uma sequência de 22 vitórias. Venceu Charles Do Bronx no auge, em uma sequência de 22 vitórias — escreveu Ali Abdelaziz.

A situação ganhou destaque porque Topuria, anteriormente campeão do pesa pena, deixou seu título para competir na divisão dos leves. O georgiano tinha a expectativa de enfrentar Makhachev, que era o campeão da categoria naquele momento. Porém, o confronto entre os dois não se concretizou porque o russo também abdicou de seu cinturão para mudar de categoria. Makhachev agora compete no meio-médio e tem previsão de disputar o título contra o atual campeão, o australiano Jack Della Maddalena.

Islam Makhachev defendeu o cinturão pela última vez no UFC 311, em janeiro (Foto: Harry How/AFP)

Mesmo estando em divisões diferentes atualmente, um eventual embate entre Ilia e Islam permanece como possibilidade. Se ambos continuarem vencendo suas próximas lutas, a discussão sobre quem é o melhor lutador peso-por-peso do UFC pode levar a um confronto direto no futuro.

Como foi Ilia Topuria x Charles do Bronx?

No soar do gongo, os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta contra do Bronx por nocaute.