Godofredo Castro, conhecido como "Pepey", foi preso na última segunda-feira (30) em Deerfield Beach, Flórida (EUA), acusado de sequestro e violência doméstica contra sua esposa, Samara Mello. A prisão ocorreu após vizinhos acionarem a polícia local quando o ex-lutador do UFC teria agredido a esposa, deixando hematomas em seu rosto e corpo.

Entenda por que Pepey foi preso

As autoridades americanas detiveram o brasileiro depois que ele supostamente impediu Samara de utilizar o telefone para pedir ajuda durante o incidente. O site Combate foi o primeiro veículo a divulgar a informação sobre o caso.

As acusações contra Pepey incluem sequestro com ferimento corporal e aterrorização da vítima, agressão doméstica por estrangulamento, impedimento de comunicação com a polícia e violência doméstica. Para responder em liberdade, a Justiça americana estabeleceu fiança de US$ 120 mil, aproximadamente R$ 651 mil.

Dias após a prisão do marido, Samara manifestou-se em suas redes sociais. Ela está recebendo apoio da Fighting Foundation, organização sem fins lucrativos fundada por Rose Gracie que auxilia lutadores e suas famílias em questões relacionadas à educação, tratamentos, pesquisas e saúde mental.

Em seu relato, Samara se identificou como "sobrevivente" de violência doméstica e destacou que este tipo de situação é uma realidade no mundo dos esportes, especialmente nos esportes de combate, onde o tema ainda é tratado como tabu.

Carreira no MMA

Aos 38 anos, o cearense Pepey acumula 22 lutas em sua carreira profissional, com 14 vitórias, sete derrotas e um resultado sem validade ("no contest").

O brasileiro ganhou notoriedade ao chegar à final da primeira edição do reality show "TUF Brasil" em 2012, o que lhe garantiu um contrato com o UFC mesmo tendo sido vice-campeão. Sua passagem pela organização durou seis anos, sendo encerrada em 2018 após ser nocauteado por Mirsad Bektic.

Até o momento da publicação desta matéria, não foram divulgadas informações sobre a defesa legal de Pepey ou sua versão dos acontecimentos.

