Ele é o número 12 do ranking e pode subir uma posição.

O meio-médio Carlos Prates conquistou uma grande vitória no UFC 319 da última madrugada ao nocautear Geoff Neal de forma espetacular ao fim do primeiro round. Além do bônus de US$ 50 mil (quase R$ 270 mil), o ''Pesadelo'' ganhou um grande presente de aniversário: uma luta no UFC Rio.

Completando 32 anos neste domingo, o lutador brasileiro fez um pedido direto ao CEO do UFC, Dana White: uma luta no UFC Rio, que acontece no dia 11 de Outubro. Na entrevista pós-luta, ainda no octógono, Prates foi atendido imediatamente pelo dirigente, que mandou um recado ao entrevistador Joe Rogan, dizendo que, de fato, Carlos Prates terá a oportunidade de lutar no Rio de Janeiro.

A fulminante vitória traz uma recuperação importante para Carlos Prates, que vinha de derrota para o irlandês Ian Machado Garry. Antes disso, porém, o paulista de Taubaté tinha enfileirado 11 vitórias seguidas, sendo quatro delas no UFC. Atual número 12 do ranking atgé 77kg, Prates deve ganhar ao menos uma posição, já que Neal é o atual 11º.

Carlos Prates pediu ex-campeão no UFC Rio

Além de pedir uma luta no UFC Rio, Carlos Prates foi incisivo ao desafiar um grande nome da divisão para o duelo no Rio de Janeiro. O brasileiro espera enfrentar o ex-campeão Leon Edwards, que não luta desde março deste ano.

Apesar de vir de duas derrotas seguidas, Edwards é o quarto colocado do ranking dos meio-médios, já que era campeão da categoria até julho do ano passado.

Como foi a luta entre Prates e Neal no UFC 319?

Começa a luta do brasileiro com grande expectativa. O norte-americano tentava diminuir a distância, principalmente pela grande diferença de envergadura entre os lutadores. Além disso, o brasileiro aproveitava a vantagem nos golpes de perna. A trocação era intensa na primeira metade do assalto.

O cruzado do Neal entrou, e Prates sentiu, mas não deixou de acertar fortes ataques com o joelho. Apesar da potência com as pernas, foi com um "spin back elbow" que o nocaute veio para Carlos Prates selar a vitória maiúscula sobre o norte-americano a um segundo do fim do round.