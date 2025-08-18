Em preparação para o Mundial, Seleção Brasileira de Boxe recebe visita de crianças do Instituto CADES

De olho na preparação para o Mundial de Boxe 2025, que será disputado na Inglaterra, os atletas da Seleção Brasileira receberam uma visita especial na manhã deste sábado (16). As crianças do projeto JAGUM - Esportes nas Comunidades foram convidadas para acompanhar de perto o treino dos seus ídolos na modalidade.

O programa do Instituto CADES levou cerca de 20 crianças do da comunidade de Paraisópolis para vivenciar um dia de atleta olímpico no NAR (Núcleo de Alto Rendimento), na região de Santo Amaro, em São Paulo. A visita teve como foco acompanhar a manhã de treino dos melhores boxeadores do país, proporcionando a oportunidade para as crianças aprenderem ainda mais com os ensinamentos do esporte.

— É muito importante para a molecada pelo simples fato de poder vivenciar uma experiência fora da comunidade. A gente trabalha em um espaço bacana, mas ainda é um espaço precário. Temos os nossos materiais, é muito bem utilizado, são materiais novos, também são materiais de bastante qualidade, mas vivenciar um espaço olímpico onde a Seleção Brasileira treina é fantástico. Os melhores do Brasil estão aqui. É a nata do boxe brasileiro. As crianças estão vendo uma preparação diferente, com movimentos refinados — explica Antônio Lopes, coordenador do projeto JAGUM.

Visita do Instituto CADES no CT da Seleção Brasileira de Boxe (Foto: Divulgação/Instituto CADES)

Além de assistir ao treinamento dos seus atletas favoritos, as crianças dos Instituto CADES ainda tiveram a oportunidade de interagir e dividir ambiente, equipamentos e atividades com nomes de peso do boxe nacional. É o caso da campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2023, na categoria até 70kg, Bárbara Santos. A pugilista conta que a visita dos alunos despertou o sentimento de nostalgia.

— Isso é muito importante porque faz a gente voltar no tempo, lembrar da nossa infância, lembrar de quando começamos, de onde viemos. Estar aqui hoje e ter eles como espectadores, se espelhando na gente, é muito importante. Esse momento é fundamental e, acima de tudo, nos encoraja a fazer sempre mais — revela Bárbara.

Medalha de bronze no Pan de Santiago 2023, Luiz Oliveira, o Bolinha, afirma que o contato com a criançada oferece um gás maior em um momento tão decisivo da temporada, prestes a participar do Mundial.

Visita do Instituto CADES no CT da Seleção Brasileira de Boxe (Foto: Divulgação/Instituto CADES)

— Essa torcida motiva muito. É muito bom sentir que as crianças estão torcendo por nós. Isso só nos dá mais força para chegar lá [Mundial em Liverpool], pegar a melhor medalha, trazer e, quem sabe, mostrar para elas e incentivá-las mais ainda a entrar no esporte, ter uma vida com o esporte. A vida com a prática do esporte é uma vida saudável, é maravilhosa — celebra o boxeador.

O Mundial de Boxe 2025 acontece na cidade de Liverpool, na Inglaterra, entre os próximos dias 4 e 14 de setembro. A Seleção Brasileira tem 26 atletas fixos no seu elenco para a disputa de todo o ciclo olímpico, até Los Angeles 2028.