Jucielen Romeu, Kaian Reis e Luiz "Bolinha" Oliveira garantiram vagas nas semifinais da Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão 2025 nesta quinta-feira (3). Os pugilistas venceram seus combates nas quartas de final realizadas em Astana, assegurando presença na próxima fase da competição e, consequentemente, pelo menos três medalhas de bronza.

O Brasil obteve três vitórias em sete lutas disputadas ao longo do dia. Os atletas classificados se juntam a Rebeca Santos e Isaías Filho, que já haviam garantido vaga nas semifinais.

Como foram as lutas na Copa do Mundo de boxe

Na primeira sessão, Luiz "Bolinha" Oliveira superou o indiano Sachin na categoria até 60kg por decisão dividida (3 a 2). Kaian Reis dominou o britânico Paddy Hewitt no masculino até 70kg, vencendo por decisão unânime (5 a 0). Na sessão noturna, Jucielen Romeu derrotou a francesa Sthelyne Grosy na categoria até 57kg por decisão dividida (4 a 1).

Tatiana Chagas perdeu para a indiana Sakshi Sakshi por decisão unânime (5 a 0) na categoria feminina até 54kg. Bárbara Santos foi superada pela cazaque Natalya Bogdanova também por decisão unânime (5 a 0) no feminino até 70kg. Wanderley Pereira perdeu para o francês Yojerlin Cesar por decisão dividida (4 a 1) na categoria até 80kg. Michael Douglas Trindade foi derrotado pelo búlgaro Yasen Radev por decisão unânime (5 a 0) no masculino até 55kg.

Os semifinalistas brasileiros retornam aos ringues neste sábado (5). Luiz "Bolinha" enfrentará o azerbaijano Mahammadali Gasimzada. Kaian Reis terá pela frente o mongol Byamba Erdene-Otgonbaatar. Jucielen Romeu medirá forças com a taiwanesa WU Shih-Yi, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na luta que garantiu sua classificação, Juci recuperou-se após perder o primeiro round. Ela equilibrou as ações no segundo assalto e adotou postura mais ofensiva no terceiro. A brasileira obrigou a francesa a se defender e abrir a guarda, o que permitiu desferir golpes decisivos para conquistar a vitória.

A Copa do Mundo de Boxe Cazaquistão 2025 é a segunda etapa da série mundial. A primeira fase aconteceu em Foz do Iguaçu entre março e abril. O Brasil participa com 14 pugilistas, sete no feminino e sete no masculino.

O que vem por aí

A seleção brasileira volta aos ringues nesta sexta-feira (4), quinto dia da competição, para mais cinco confrontos. O destaque será a semifinal de Isaías Filho na categoria até 90kg masculino contra o francês Soheb Bouafia. Caroline Almeida, Beatriz Soares e Yuri Falcão também competirão em quartas de final.