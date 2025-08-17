Campeão do taekwondo supera arritmia cardíaca e recupera Pan perdido

PARAGUAI - Um dos principais nomes do taekwondo brasileiro, Henrique Marques quase teve sua trajetória no esporte encerrada precocemente por uma arritmia cardíaca rara. O problema de saúde o tirou do Pan de Santiago 2023 e ele precisou correr contra o tempo para competir em Paris. Campeão da categoria até 80kg nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, o atleta carimbou a vaga para os Jogos de Lima 2027 e recupera o Pan perdido.

Natural de Itaboraí, no interior do Rio de Janeiro, Henrique iniciou sua relação com o taekwondo na infância, por meio de um projeto social. O jovem se destacou desde as categorias de base e começou a construir seu nome no nível adulto, com medalhas em competições continentais. Até que em 2023, a dois meses dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, veio o diagnóstico da arritmia. O atleta ficou fora do evento, precisou dar uma pausa nos treinamentos e passar por cirurgia.

— Fui cortado dos Jogos e foi algo muito frustrante, por uma arritmia cardíaca que foi descoberta nos últimos exames. Eu fiz os exames, foi descoberta essa arritmia cardíaca, e graças a Deus eu tive a chance de operar antes de acontecer algo muito pior. Agora tô zerado das arritmias, meu coração batia 33 mil vezes errado num dia - contou.

Mesmo com todo esse contratempo, Henrique ainda conseguiu se recuperar a tempo de disputar o Pré-Olímpico das Américas e garantir a vaga para Paris 2024. O jovem ainda sofreu mais um grande baque antes de realizar o sonho das Olimpíadas, quando perdeu o pai às vésperas da competição. Na capital francesa, o atleta avançou até as quartas de final.

— A Olimpíada é o sonho de qualquer pessoa, então pra mim estar lá já era algo muito grande, por todas as coisas que eu tinha passado, perdi meu pai no meio da preparação, foi algo muito difícil, mas toda essa superação me faz mais forte a cada dia. Depois de ter perdido nas Olimpíadas, mas estar de cabeça erguida, isso vale muito a pena - declarou.

Henrique Marques conquista a medalha de ouro no taekwondo (Foto: Ana Patricia/COB)

Ouro no Pan Júnior e orgulho da origem

Em Assunção, Henrique conquistou a medalha de ouro após vencer confronto com o colombiano Maicol Solis. O brasileiro chegou à decisão após vencer seus combates diante do norte-americano Cameron Massay e do boliviano Juan Montalvão.

Em suas redes sociais, o atleta mostra a rotina na periferia de Itaboraí, onde cresceu, e abre o jogo sobre os desafios, principalmente as dificuldades financeiras, que atravessou ao lado da família. Após a conquista da medalha de ouro, Henrique dedicou o título à mãe.

— Me sinto muito honrado por estar representando não só o Time Brasil, mas o Brasil inteiro, minha casa, minha mãe, é muito importante isso pra mim e não tem valor que pague. Me sinto muito feliz de estar vendo que meu esforço valeu a pena, mas fico mais feliz ainda por poder falar: "Mãe, consegui mais uma pra gente" - finalizou.

