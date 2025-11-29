Suspenso, Popó retorna aos ringues de um modo diferente

Acelino "Popó" Freitas fará seu retorno aos ringues em um sparring oficial no Desafio Jota Racing, evento que ocorrerá em 19 de dezembro de 2025, em Balneário Camboriú (SC). O tetracampeão mundial de boxe participará em formato de entretenimento, pois permanece suspenso de competições profissionais após o incidente com Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2.

Este será o primeiro retorno público do baiano desde que anunciou sua aposentadoria após a confusão que resultou em sua suspensão das competições profissionais.

Antes do anúncio, Popó estava escalado para enfrentar Diego Alemão, vencedor do Big Brother Brasil 7, no Fight Music Show 7. A luta foi cancelada devido a uma lesão na mão sofrida pelo ex-boxeador durante o combate contra Wanderlei Silva, além de sua posterior decisão de encerrar a carreira.

Popó no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega / Inovafoto)

Retorno em um evento diferente

O Desafio Jota Racing, que marca o retorno de Popó, é uma iniciativa que combina automobilismo, lutas, música e tecnologia. Segundo a organização, o ex-boxeador terá a liberdade de escolher seu adversário para o sparring.

Sparring é uma luta simulada em esportes de combate para treinar e melhorar habilidades técnicas e físicas em um ambiente controlado. É uma forma de treino que parece uma luta real, permitindo que os praticantes apliquem técnicas, testem estratégias e desenvolvam resistência, com intensidade segura e foco na segurança para evitar lesões.

Além de Popó, o Desafio Jota Racing terá a presença de personalidades do automobilismo e uma apresentação musical da banda Raimundos, reforçando a proposta de integração entre diferentes atrações.

A organização ainda não divulgou o adversário do tetracampeão no sparring oficial, mas confirmou que sua participação respeitará a atual suspensão, mantendo o caráter exclusivo de entretenimento.