Moreno e Kavanagh passam na pesagem do UFC Fight Night; veja resultados

A pesagem oficial do UFC Fight Night, validou todos os confrontos programados para este sábado (28) na Arena CDMX, na Cidade do México. O evento será encabeçado pelo duelo peso-mosca entre o ídolo local Brandon Moreno, sexto colocado no ranking da categoria, e o inglês Lone'er Kavanagh, uma luta crucial para o futuro do ex-campeão. Os brasileiros Felipe Bunes, Ryan Gandra e Douglas Silva de Andrade, também subirão ao octógono.

Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos combates na capital mexicana.

Luta principal e a pressão sobre Moreno

No confronto principal, Brandon Moreno registrou 56,9 kg, enquanto Kavanagh marcou 56,7 kg. O limite da categoria peso-mosca é de 56,7 quilos (permitida a tolerância de uma libra, ou 450 gramas, em lutas sem cinturão).

O combate representa um ponto de inflexão na carreira de Moreno. O mexicano vem de derrota para Tatsuro Taira em dezembro de 2025 e aceitou rapidamente a missão de lutar em casa contra um adversário que ainda não figura no ranking.

Esta será a quinta vez que 'The Assassin Baby' atua em solo mexicano pela maior liga de MMA do mundo. Seu retrospecto é desfavorável: apenas uma vitória em quatro apresentações. Em 2017, perdeu para Sergio Pettis; em 2019, empatou com Askar Askarov; em 2024, foi superado por Brandon Royval. A única vitória veio no ano passado, contra Steve Erceg.

Apesar dos tropeços recentes em casa, Moreno é uma lenda no país, sendo o primeiro e único homem mexicano a conquistar um cinturão linear na organização. Com um cartel de 11-6-2 no octógono do UFC, ele soma seis triunfos por interrupção e sete bônus, incluindo quatro de 'Luta da Noite'.

Aos 31 anos, uma vitória convincente pode recolocá-lo na rota das grandes disputas e reacender a corrida pelo cinturão. Por outro lado, um revés diante de sua torcida pode significar não só um tropeço esportivo, mas o prenúncio de uma mudança de patamar competitivo para a principal estrela do MMA mexicano.

Brasileiros em ação

O Brasil será representado por três atletas no card.

Felipe Bunes (56,7 kg) enfrentará Edgar Chairez (56,7 kg) na categoria peso-mosca.

(56,7 kg) enfrentará Edgar Chairez (56,7 kg) na categoria peso-mosca. Ryan Gandra (83,9 kg) medirá forças com Jose Daniel Medina (84,3 kg) no peso-médio.

(83,9 kg) medirá forças com Jose Daniel Medina (84,3 kg) no peso-médio. Douglas Silva de Andrade (66,2 kg) terá pela frente Javier Reyes (65,7 kg) no peso-pena.

Resultados da Balança: card principal

Luta Categoria Peso (kg) Brandon Moreno (56,9 kg) vs. Lone'er Kavanagh (56,7 kg) Peso-Mosca Limite: 56,7 kg Marlon Vera (61,6 kg) vs. David Martinez (61,2 kg) Peso-Galo Limite: 61,2 kg Daniel Zellhuber (70,3 kg) vs. King Green (70,3 kg) Peso-Leve Limite: 70,3 kg Edgar Chairez (56,7 kg) vs. Felipe Bunes (56,7 kg) Peso-Mosca Limite: 56,7 kg Imanol Rodriguez (56,7 kg) vs. Kevin Borjas (57,1 kg) Peso-Mosca Limite: 56,7 kg Santiago Luna (61,6 kg) vs. Angel Pacheco (61,2 kg) Peso-Galo Limite: 61,2 kg

*Observação: Em lutas sem disputa de cinturão, é permitida uma libra (450 gramas) acima do limite da categoria.

Resultados da balança: card preliminar

Luta Categoria Peso (kg) Ryan Gandra (83,9 kg) vs. Jose Daniel Medina (84,3 kg) Peso-Médio Limite: 83,9 kg Ailin Perez (61,6 kg) vs. Macy Chiasson (61,2 kg) Peso-Galo Limite: 61,2 kg Cristian Quiñonez (61,6 kg) vs. Kris Moutinho (61,6 kg) Peso-Galo Limite: 61,2 kg Douglas Silva de Andrade (66,2 kg) vs. Javier Reyes (65,7 kg) Peso-Pena Limite: 65,7 kg Regina Tarin (58,9 kg) vs. Ernesta Kareckaite (58,7 kg) Peso Casado Limite: 58,9 kg Erik Silva (66,2) vs. Francis Marshall (65,7) Peso-Pena Limite: 65,7 kg Damian Pinas (84,3) vs. Wes Schultz (84,3) Peso-Médio Limite: 83,9 kg

Programação e onde assistir

O evento terá o combate principal com previsão de cinco rounds e os demais para três.

⏰ Horários

O pré-show começa às 18h (de Brasília)

(de Brasília) O card preliminar inicia às 19h (de Brasília)

(de Brasília) O card principal está programado para as 22h (de Brasília)

📺Onde assistir: Paramount+ (streaming)