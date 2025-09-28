O Spaten Fight Night deste sábado acabou sendo manchado por uma confusão na luta principal entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva. Após o final da luta, uma briga generalizada tomou conta do ringue, com membros de ambas as equipes trocando socos e Wanderlei sendo brutalmente nocauteado por uma pessoa que parecia ser do estafe de Popó.

Após os dois se estranharem e trocarem provocações antes da luta, Wanderlei Silva entrou muito nervoso e começou a usar cabeçadas, o que é ilegal tanto no MMA quanto no boxe. Após perder pontos duas vezes, o ex-campeão do PRIDE foi desclassificado com o árbitro central dando a vitória para Popó.

A partir daí, as equipes de Popó e Wanderlei invadiram o ringue e as provocações trocadas se transformaram em outra troca - de socos e pontapés. Ao tentar afastar seu filho Thor da confusão, Wanderlei foi acertado por um homem de smoking que parecia ser da equipe de Popó. O ‘’Cachorro Louco’’ foi nocauteado na hora pelo soco e precisou ser arrastado para uma das esquinas do ringue para que pudesse receber tratamento enquanto a confusão continuava.

Popó se desculpa após luta com Wanderlei

Após o fim da confusão, Wanderlei foi levado para o Hospital e a equipe de ambos deixou o ringue. Popó, porém, fez questão de se dirigir aos presentes e pedir desculpas pelo descontrole de ambas as partes. Ele lamentou que Wanderlei tenha usado cabeçadas durante a luta, mas reiterou que tudo deveria ter ficado entre os dois.

- Eu queria fazer um bom trabalho, mas eu nunca lutei com uma pessoa que lutasse com a cabeça. Foi a primeira vez, depois de mais de 44 lutas, eu passei por isso hoje. E ainda tomo um soco de Werdum (Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC, da equipe de Wanderlei), sem ter nada a ver com a briga. A briga é entre eu e Wanderlei, ninguém podia se meter. Se a gente teve a nossa rixa, acaba no ringue. Queria pedir desculpas à Spaten, quero pedir perdão a vocês. Eu não vim aqui para brigar, nem denegrir a imagem de ninguém, eu vim aqui para dar um show a vocês, fazer o melhor possível. Se o Wanderlei deu cabeçada, cotovelada, era entre eu e ele. Nem ninguém da equipe dele nem ninguém da minha equipe deve se meter - comentou Popó, após a luta.

FICHA TÉCNICA

SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Acelino ‘’Popó’’ Freitas venceu Wanderlei Silva por desclassificação

Peso leve (boxe): Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98-92, 96-94, 98-92)

Peso médio (boxe): Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (3x 100-90)

Peso leve (MMA): Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcelos por decisão unânime (3x 29-28)