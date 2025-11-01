menu hamburguer
Lutas

No Fight Music Show, Popó revela se pode voltar a lutar

Boxeador anunciou aposentadoria após o Spaten Fight Night

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
19:22
Fora do card do Fight Music Show 7, Acelino "Popó" Freitas marcou presença no evento, que acontece neste sábado (1), no Ginásio do Ibirapuera. Em recuperação de uma cirurgia na mão e após anunciar a aposentadoria, o tetracampeão mundial falou ao Lance! se ainda tem chances de voltar a lutar.

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— "Stop", profissionalmente eu parei. Agora, se for uma apresentação, fazer uma brincadeira, aí dá pra ir - declarou.

Charles do Bronx exterminou o polonês Mateusz Gamrot no UFC Rio no último sábado (11) e subiu no ranking peso-leve. Além disso, o lutador voltou a aparecer na lista peso por peso, que ranqueia os melhores lutadores no geral, na 15° colocação. O brasileiro conquistou a vitória por finalização no segundo round da luta principal e, com isso, manteve sua invencibilidade em lutas no Brasil: sete vitórias em sete lutas. Veja a nova posição de Charles na sua categoria!

Reprodução/X: @marcgoddard_uk

Aos 50 anos, Popó anunciou que penduraria as luvas definitivamente após o Spaten Fight Night, que terminou em confusão generalizada, no final de setembro. Na ocasião, o baiano saiu como vencedor da luta principal contra Wanderlei Silva, que foi desclassificado por golpe irregular. Após o anúncio do resultado, uma briga envolvendo familiares e membros das equipes dos lutadores tomou conta do ringue.

— Nós já conversamos, nos entendemos um pouco, gravamos dois comerciais, tá tudo bem, e o Fight continua - disse Popó, sobre a situação com Wanderlei.

O que é o Fight Music Show

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

Veja o card completo do evento

Esquiva Falcão x Binho de Jesus

Davi Brito x Sacha Bali

Xamuel x Jhony MC

Rogério Minotouro x Rey Physique

Inaê Barros x Fernanda Lacerda

Nego do Borel x Rômulo Deu Cria

Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira

Thomaz Costa x Kew

Diego Grossi x Victor Ruiz

Lucas Mineiro x Bruno Nascimento

Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo

