No Fight Music Show, Popó revela se pode voltar a lutar

Fora do card do Fight Music Show 7, Acelino "Popó" Freitas marcou presença no evento, que acontece neste sábado (1), no Ginásio do Ibirapuera. Em recuperação de uma cirurgia na mão e após anunciar a aposentadoria, o tetracampeão mundial falou ao Lance! se ainda tem chances de voltar a lutar.

— "Stop", profissionalmente eu parei. Agora, se for uma apresentação, fazer uma brincadeira, aí dá pra ir - declarou.

Aos 50 anos, Popó anunciou que penduraria as luvas definitivamente após o Spaten Fight Night, que terminou em confusão generalizada, no final de setembro. Na ocasião, o baiano saiu como vencedor da luta principal contra Wanderlei Silva, que foi desclassificado por golpe irregular. Após o anúncio do resultado, uma briga envolvendo familiares e membros das equipes dos lutadores tomou conta do ringue.

— Nós já conversamos, nos entendemos um pouco, gravamos dois comerciais, tá tudo bem, e o Fight continua - disse Popó, sobre a situação com Wanderlei.

Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

O que é o Fight Music Show

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.

Veja o card completo do evento

