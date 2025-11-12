Popó desafia novo adversário para luta de despedida do boxe

Os últimos meses foram agitados para Acelino "Popó" Freitas dentro e fora do octógono, principalmente pelas consequências da briga generalizada no Spaten Fight Night, em setembro deste ano. Com a nova aposentadoria anunciada, o pugilista definiu o seu último adversário para se despedir em definitivo dos ringues.

Em clima amistoso, Popó desafiou o influencer Whindersson Nunes para uma revanche no boxe. A declaração foi feita através da conta oficial do pugilista no Instagram. Antes, os dois se enfrentaram na primeira edição do Fight Music Show, em 2022.

— Seria uma boa apresentação na minha despedida, Whindersson — escreveu.

Encarada entre Popó e Whindersson Nunes para o Fight Music Show (Foto: Reprodução)

Vale relembrar que Acelino está suspenso do esporte por cerca de seis meses, como punição pela confusão após a luta contra Wanderlei Silva. Além dos dois, outros quatro lutadores também tiveram a licença suspensa.

Não é a primeira vez que Popó afirma que irá se aposentar do boxe nos últimos anos. Em outubro de 2024, o brasileiro havia anunciado que iria pendurar as luvas após a vitória contra o argentino Jorge "El Chino" Miranda, alegando que "o gás não é mais o mesmo" de quando era mais novo.

Relembre caso e punição

O evento Spaten Fight Night, que aconteceu no dia 27 de setembro, foi encerrado por um episódio de violência generalizada ao fim da luta principal entre Popó e Wanderlei Silva. Após o ocorrido, o Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou a suspensão de seis licenciados envolvidos na briga generalizada que marcou o encerramento da segunda edição do evento.

O confronto entre os atletas terminou com a desclassificação de Wanderlei Silva, em decorrência da aplicação de golpes considerados irregulares pelas regras do boxe. Imediatamente após a interrupção do combate, o ringue foi ocupado por membros das equipes de ambos os lutadores, dando início a uma altercação física de grandes proporções.

Durante o tumulto, Wanderlei Silva foi agredido, perdeu a consciência e necessitou de atendimento hospitalar. De acordo com informações apuradas, o lutador sofreu uma fratura no nariz, um corte no supercílio e relatou perda de memória subsequente ao incidente.

Em comunicado oficial, a entidade confirmou que, após a devida apuração dos fatos, foi aplicada uma suspensão de 180 dias aos atletas Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, protagonistas da luta principal. Assim como dos outros quatro envolvidos.