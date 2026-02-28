Poatan renuncia cinturão dos meio-pesados e abre possibilidade de título inédito

Alex Poatan renunciou ao título dos meio-pesados (até 93 kg) do UFC. A notícia foi confirmada pelo presidente da organização, Dana White, em transmissão ao vivo no Instagram. Com a vacância do cinturão, o tcheco Jiri Procházka e o neozelandês Carlos Ulberg foram escalados para disputar o título na luta principal do UFC 327, programado para abril.

A decisão do brasileiro não é um adeus, mas um ambicioso passo em direção à história. Poatan, já campeão em duas categorias diferentes (médios e meio-pesados), alimenta a forte especulação de subir para a divisão peso-pesado. O objetivo? Buscar um feito inédito no Ultimate: conquistar cinturões em três divisões distintas.

Procházka e Ulberg terão a chance de herdar o posto deixado por Poatan. A luta pelo título meio-pesado será o ápice do UFC 327, em abril, embora o local do evento ainda não tenha sido divulgado oficialmente.

Futuro nos pesados

Se a mudança para a categoria peso-pesado for confirmada, Poatan se lançará em uma jornada jamais vista na história do UFC. A data exata da estreia e o adversário permanecem indefinidos, cercados pela grande incógnita do "quando".

No entanto, um cenário de alto calibre já ganha força nos bastidores. Com Tom Aspinall afastado devido a uma cirurgia no olho, cresce a possibilidade de o brasileiro estrear disputando o título interino dos pesados.

O nome mais cotado para este possível duelo é o do francês Ciryl Gane. A luta poderia integrar um card especial cogitado para junho, com um local simbólico: a Casa Branca. Além disso, a organização não descarta uma super luta contra o lendário Jon Jones, dependendo da movimentação no topo da categoria.

A saída de Alex Poatan dos meio-pesados não apenas redefine a divisão, mas também prepara o palco para um dos movimentos mais ambiciosos e potencialmente históricos do MMA recente. O quebra-cabeça dos cinturões está em movimento, com o brasileiro no centro da ação.

Alex Poatan (Foto: Reprodução Instagram UFC)

