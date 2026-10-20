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Russo manda recado a Alex Poatan antes de duelo no UFC 335

Sergei Pavlovich destaca preparação e promete "muitas surpresas" ao brasileiro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 08:52
Atualizado há 1 minutos
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Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320
Alex Poatan busca o terceiro cinturão do UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Alex Poatan terá um desafio e tanto pela frente no UFC 335. Depois da derrota na Casa Branca, o retorno do brasileiro será contra Sergei Pavlovich, que prometeu surpreender no octógono. O "gigante" russo aproveitou as redes sociais para deixar uma mensagem para o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados.

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— Haverá muitas surpresas — escreveu Pavlovich, na legenda de um vídeo seu batendo manopla durante um treino dentro do ringue.

A derrota decepcionante de Poatan na estreia nos pesos-pesados aumenta a expectativa sobre o novo duelo, principalmente em relação às condições que serão apresentadas pelo brasileiro na luta. Esse será, então, um de seus maiores desafios desde que subiu de categoria. E os números de Sergei ajudam a explicar o tamanho do desafio.

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O russo soma 21 vitórias na carreira, sendo 16 por "KO/TKO" – nocaute ou nocaute técnico –, e todas aconteceram no primeiro round. Aos 34 anos, ele ainda acumula a experiência de já ter disputado o cinturão interino dos pesos-pesados contra Tom Aspinall, em 2023. Além disso, vem de vitória sobre outro brasileiro: Tallison Teixeira, o Xicão.

O duelo aconteceu em maio deste ano e terminou rapidamente. Pavlovich precisou de apenas 39 segundos para nocautear o brasileiro no primeiro round e ampliar a sequência positiva no Ultimate. Antes disso, o russo havia vencido Waldo Cortes-Acosta e Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime.

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Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai
Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Poatan, por sua vez, está apenas começando sua trajetória entre os pesos-pesados. Ex-campeão do peso-médio e do meio-pesado, o brasileiro fez sua estreia na divisão até 120,2 kg contra Ciryl Gane, em junho, mas acabou derrotado por nocaute técnico. Agora, ele terá pela frente um adversário que atua na categoria há anos e aparece atualmente entre os principais nomes da divisão.

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Apesar de a diferença de tamanho não ser tão grande na altura, os números mostram uma característica interessante. Pavlovich tem 1,90 m, enquanto Poatan mede 1,93 m. Na envergadura, porém, o russo leva vantagem: são 2,13 m contra 2,03 m do brasileiro. Ou seja, mesmo sendo um pouco mais baixo, Pavlovich possui 10 centímetros a mais de alcance.

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A questão física ganha ainda mais importância porque os dois têm no poder de ataque uma das principais armas. Pavlovich construiu sua reputação justamente pela capacidade de definir as lutas rapidamente. E, embora Poatan também chegue ao confronto conhecido pelo alto poder de nocaute, sua atuação contra Gane levanta dúvidas sobre a adaptação do brasileiro à categoria mais pesada do UFC. A luta em Las Vegas será disputada em cinco rounds no peso-pesado.

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