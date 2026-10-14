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Brasileiro é demitido do UFC por sequência de problemas

Ismael Bonfim sofreu quarta derrota consecutiva no último sábado (10)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 10:13
Atualizado há 1 minutos
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Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC
Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

A derrota no UFC Vegas 122 rendeu consequências piores do que "apenas" mais um revés no cartel para Ismael Bonfim. No último sábado (10), o "Marreta" foi nocauteado no primeiro round pelo argentino Francisco Prado e viu seu sonho de brilhar na organização chegar ao fim. O resultado negativo, somado aos frequentes problemas na pesagem, culminou na demissão do brasileiro poucos dias depois.

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Ismael conquistou um contrato com o UFC por meio do Contender Series, assim como o irmão Gabriel "Marretinha", que atualmente ocupa a oitava posição do ranking dos meio-médios. Em sua primeira luta, um nocaute impressionante no segundo round parecia ter selado o futuro promissor do brasileiro na organização. Mas tudo mudou com a derrota para Benoit Saint Denis no assalto inicial meses depois.

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A luta seguinte de Marreta foi a primeira em que ele enfrentou problemas na balança. Diferentemente do que costuma acontecer quando um atleta não bate o peso, quando há apenas uma penalização financeira, o duelo contra Vinc Pichel acabou cancelado. Quando enfim aconteceu, o encontro terminou com triunfo brasileiro. A partir daí, porém, o lutador nunca mais teve seu braço levantado no octógono.

A derrota para Prado representou o quarto revés consecutivo de Ismael, todos pela via rápida – três nocautes e uma finalização. Nesse meio-tempo, inclusive, ele voltou a falhar outras duas vezes durante a pesagem oficial. A última aconteceu na sexta-feira (9), quando o brasileiro ficou cerca de 3,4 kg acima do limite do peso-leve.

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E não demorou para Ismael comentar a saída do UFC. Ele utilizou as redes sociais para se despedir da organização e agradecer pelo apoio recebido durante sua trajetória. Em uma mensagem publicada no Instagram, o brasileiro afirmou que mantém a fé mesmo diante dos resultados negativos e garantiu que pretende seguir em frente na carreira.

— Nem tudo acontece como planejamos, nem sempre os resultados são aqueles que desejamos, mas a minha fé permanece inabalável. Porque, acima dos meus planos, estão os planos de Deus, e eu escolho confiar, mesmo quando não entendo. Obrigado a cada pessoa que torce por mim, que ora por mim e que permanece ao meu lado, independentemente do resultado. Vocês fazem parte da minha história! Minha história não termina aqui — escreveu Ismael.

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