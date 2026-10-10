Dupla do Brasil chega ao UFC Vegas com fantasma da demissão

A sexta-feira (9) não terminou como Brendson Ribeiro e Ismael Bonfim esperavam. Além da responsabilidade de voltar a vencer no UFC Vegas 122, os brasileiros deixaram a pesagem oficial com problemas que aumentaram ainda mais a pressão para os compromissos deste sábado (10). Os dois não atingiram os limites de suas categorias e precisaram negociar para que as respectivas lutas fossem mantidas.

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O maior excesso foi de Ismael. O brasileiro ficou cerca de 3,4 kg acima do limite do peso-leve e, por conta da falha, perdeu 25% da bolsa que receberia pelo combate. A situação chama atenção também pelo histórico: esta foi a terceira vez que o lutador não conseguiu bater o peso em uma pesagem do UFC.

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Brendson, por sua vez, ultrapassou em aproximadamente 1,1 kg a marca dos meio-pesados. O brasileiro também foi penalizado financeiramente, com desconto de 20% da bolsa, mas conseguiu manter o confronto contra Felipe Franco. O duelo será um encontro entre compatriotas e colocará frente a frente dois atletas que chegam ao evento em momentos bastante diferentes.

Derrotas colocam brasileiros contra a parede

Antes mesmo dos problemas com a balança, os resultados recentes já tornavam o UFC Vegas 122 especialmente importante para a dupla. Brendson acumula quatro derrotas consecutivas desde que chegou ao Ultimate, com três delas terminando antes da decisão dos juízes. Uma nova vitória, portanto, seria fundamental para interromper a sequência e recuperar espaço na organização.

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Brendson Ribeiro e Diego Lima posam para foto no media day do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

A situação de Ismael é semelhante. São três derrotas seguidas no UFC, todas pela via rápida, e o próximo adversário será o argentino Francisco Prado. Depois de um período difícil, o brasileiro terá a oportunidade de mudar o cenário justamente em um momento em que a margem para novos resultados negativos parece pequena.

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A permanência dos dois no Ultimate, porém, não está oficialmente condicionada ao resultado deste sábado. Ainda assim, uma nova derrota depois das sequências negativas aumentaria a pressão sobre os brasileiros e poderia complicar os próximos passos de suas carreiras na organização.

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Agora, a dupla terá de transformar todo o trabalho em resultado. Entre a necessidade de interromper sequências negativas, os problemas enfrentados na balança e a busca por recuperar espaço no UFC, Brendson e Ismael chegam ao evento com uma das noites mais importantes de suas respectivas passagens pela organização.