Brasil termina UFC Edmonton sem vitória; veja resultados
O evento aconteceu no último sábado (17), em Edmonton, no Canadá
O UFC foi a Edmonton para mais um dia de muita ação no último sábado (17). Com uma derrota em uma luta para o Brasil, o evento terminou com o nocaute de Mike Malott sobre Joaquin Buckley no segundo round. Veja como foi abaixo.
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Como foi o UFC Edmonton
13. Mike Malott venceu Joaquin Buckley por nocaute aos 2m32s do 2º round
12. Jasmine Jasudavicius venceu Erin Blanchfield por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
11. Cristian Perez venceu Kyle Nelson por nocaute aos 27s do 1º round
10. Marc-Andre Barriault venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico aos 4m28s do 1º round
9. Timmy Cuamba venceu Louis Jourdain por finalização (mata-leão) aos 2m48s do 2º round
8. Mandel Nallo venceu Nate Landwehr por nocaute técnico aos 47s do 2º round
7. Tanner Boser venceu Jhonata Diniz por nocaute técnico aos 4m26s do 3º round
6. Nick Galanti venceu Julien Leblanc por finalização (mata-leão) a 1m26s do 1º round
5. Joel Faglier venceu Javad Mahjoub por nocaute técnico aos 2m11s do 2º round
4. Katlyn Cerminara venceu Mackenzie Stiller por nocaute técnico aos 4m46s do 1º round
3. Steven Koslow venceu Chad Anheliger por finalização (mata-leão) aos 4m31s do 3º round
2. Chelsea Chandler venceu Melissa Croden por finalização (kimura) aos 4m52s do 1º round
1. Su Young You venceu Cody Chovancek por finalização (kimura) aos 4m19s do 3º round
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FICHA TÉCNICA
UFC Edmonton
📆 Data: 10 de outubro de 2026
🌍 Local: no Rogers Place, em Edmonton (CAN)
Card Principal
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joaquin Buckley (77,3 Kg) x Mike Malott (77,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield (56,7 Kg) x Jasmine Jasudavicius (56,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Nelson (70,5 Kg) x Cristian Perez Gonzalez (70 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marc-Andre Barriault (83,9 Kg) x Kyle Daukaus (84,3 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Louis Jourdain (61,4 Kg) x Timmy Cuamba (61,6 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mandel Nallo (70,5 Kg) x Nate Landwehr (70,3 Kg)
Card Preliminar
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser (112,2 Kg) x Jhonata Diniz (114 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Julien Leblanc (83,9 Kg) x Nick Galanti (84,1 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Javad Mahjoub (114,5 Kg) x Joel Faglier (118,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Katlyn Cerminara (56,7 Kg) x Mackenzie Stiller (56,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Chad Anheliger (61,2 Kg) x Steven Koslow (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden (61,6 Kg) x Chelsea Chandler (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Chovancek (61,4 Kg) x Su Young You (61,4 Kg)
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