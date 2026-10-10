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Ex-lutador do UFC sofre ataque a tiros no Congo

Tim Kennedy foi alvejado na perna em guerra, mas não tem risco de morte

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 10:41
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Tim Kennedy
Tim Kennedy

O ex-lutador do UFC Tim Kennedy foi atingido por três tiros na perna durante uma emboscada no dia 17 de setembro, na província de Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo, segundo a "Reuters". O ataque, que envolveu forças ligadas a Erik Prince, fundador da Blackwater, resultou em cerca de 20 mortos e feridos. Kennedy recebe tratamento médico nos Estados Unidos.

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A emboscada ocorreu em uma região marcada por conflitos entre grupos armados e forças militares privadas. Entre as vítimas fatais estão pelo menos sete congoleses e um ex-membro das Forças Especiais da Nova Zelândia. Além de Kennedy, outro contratado estrangeiro também ficou ferido no ataque.

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O ex-lutador do UFC é conhecido por sua carreira nas artes marciais mistas e por sua atuação como militar norte-americano, integrou as Forças Especiais dos EUA e foi atirador de elite no exército. Ele competiu no UFC entre 2013 e 2017, acumulando 18 vitórias e 6 derrotas, e atualmente atua como apresentador de televisão e empresário.

O ataque foi atribuído a forças associadas a Erik Prince, que opera no Congo por meio da empresa Vectus Global, prestadora de serviços de consultoria e segurança. A companhia já auxiliou o Exército congolês na proteção da cidade de Uvira. Fontes ligadas ao governo local indicam que militares de Ruanda, país acusado pela ONU e por nações ocidentais de apoiar o grupo rebelde M23, podem ter identificado o grupo de Kennedy por meio de um drone de vigilância, e que o ataque teria sido executado pelo Exército ruandês. Ruanda nega envolvimento com o M23.

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O conflito na região de Kivu do Sul se agravou desde o início de 2025, com avanços do M23 em áreas ricas em minerais, como tântalo, ouro e lítio. Moradores de vilarejos próximos ao local da emboscada podem estar entre as vítimas, segundo uma fonte de segurança congolesa.

Tim Kennedy segue em tratamento no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, nos arredores de Washington, enquanto as investigações sobre o ataque e o envolvimento das forças no conflito continuam.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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