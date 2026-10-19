Depois do show de Mike Malott, os fãs do UFC não precisarão esperar quase nada para acompanhar mais um evento intenso. A organização retorna, neste sábado (24), com duas disputas de cinturão – das categorias dos penas (até 65,7 kg) e galos (até 61,2 kg). Em destaque, o Brasil terá três representantes no octógono durante o card preliminar, que começa às 11h (de Brasília).

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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

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Volkanovski x Evloev

O duelo coloca frente a frente dois momentos diferentes da divisão dos pesos-penas. De um lado, Alexander Volkanovski tenta prolongar seu segundo reinado e adicionar mais uma vitória à longa lista de disputas de cinturão que marcaram sua carreira. Do outro, Movsar Evloev chega invicto no UFC e terá a primeira chance de transformar a sequência de bons resultados em um título.

Aos 13 anos de carreira profissional, Volkanovski já acumulou seis defesas de cinturão em dois reinados e participou de 11 lutas pelo título. O australiano também soma 25 vitórias nas últimas 28 apresentações, além de ter construído um cartel com 13 triunfos por nocaute e outros três por finalização. As duas últimas defesas foram contra Diego Lopes, derrotado no UFC 314 e novamente no UFC 325.

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Evloev ainda não sabe o que é perder dentro do Ultimate. São dez vitórias em dez combates pela organização, incluindo resultados contra Aljamain Sterling, Arnold Allen, Diego Lopes, Dan Ige e Lerone Murphy. O russo chega ao maior desafio da carreira com o wrestling como principal arma e sete vitórias pela via rápida no cartel profissional, sendo três por nocaute e quatro por finalização.

Yan x Dvalishvili 3

Petr Yan e Merab Dvalishvili vão se encontrar pela terceira vez, agora com o cinturão dos pesos-galos novamente em jogo. A rivalidade chega a um ponto de desempate depois de cada lutador ter vencido uma das duas primeiras disputas, e o russo será responsável por colocar o título em jogo após recuperá-lo justamente diante do georgiano no UFC 323.

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O momento de Yan é de retomada. O campeão chega ao confronto com quatro resultados positivos seguidos e 15 vitórias nas últimas 19 lutas, além de sete nocautes e uma finalização ao longo da carreira. A nova defesa será a primeira desde que voltou ao topo da divisão e pode consolidar a recuperação do russo após um período de resultados irregulares.

Dvalishvili, por sua vez, tenta recuperar um cinturão que dominou durante parte de 2025. Antes de perder o título para Yan, o georgiano havia derrotado Umar Nurmagomedov, Sean O'Malley e Cory Sandhagen em três defesas consecutivas. O retrospecto recente também ajuda a explicar seu peso na categoria: são 20 vitórias nas últimas 23 lutas e uma sequência de 13 triunfos consecutivos no peso-galo do UFC, recorde da divisão. Com cinco participações em disputas de cinturão, empatado com T.J. Dillashaw, Merab terá mais uma oportunidade de voltar ao topo.

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Pôster oficial do UFC 333 (Foto: Divulgação)

Ao todo, 14 combates estão confirmados para o UFC 333, que acontece no dia 24 de outubro. Em destaque no Brasil, Daniel "Willycat" Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Todos os duelos acontecem na porção preliminar.

FICHA TÉCNICA

UFC 333

📆 Data: 24 de outubro de 2026

⏰ Horário: A partir das 11h (horário de Brasília)

🌍 Local: Etihad Arena, em Yas Island (EAU)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 15h

Cinturão peso-pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Movsar Evloev

Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Petr Yan x Merab Dvalishvili

Peso-mosca (até 56,7 kg): Lone'er Kavanagh x Ramazan Temirov

Peso-pesado (até 120,2 kg): Alexander Volkov x Rizvan Kuniev

Peso-pena (até 65,7 kg): Aaron Pico x Losene Keita

Card Preliminar - 11h

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Azamat Murzakanov x Dominick Reyes

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev

Peso-médio (até 83,9 kg): Abus Magomedov x Cam Rowston

Peso-leve (até 70,3 kg): Grant Dawson x Nurullo Aliev

Peso-pena (até 65,7 kg): Colby Thicknesse x Asaf Chopurov

Peso-médio (até 83,9 kg): Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun

Peso-pena (até 65,7 kg): Bolaji Oki x Daniel Santos

Peso-leve (até 70,3 kg): Kody Steele x Noah Gugnon

Peso-palha feminino (até 52,1 kg): Iasmin Lucindo x Nicolle Caliari