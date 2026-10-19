Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Charles Oliveira minimiza rivais do UFC: 'Não importa'

Brasileiro se disse cansado das provocações no Ultimate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 19:31
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC
Charles do Bronx em ação no UFC (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Conhecido por sua postura respeitosa e carisma dentro e fora do octógono, Charles Oliveira, o maior finalizador da história do UFC, decidiu abandonar temporariamente o tom amistoso para responder às críticas e provocações que sofre na categoria dos pesos-leves. Ele condenou principalmente os lutadores que tentam deslegitimar sua trajetória, muitos deles já derrotados por ele, e desafiou qualquer um que o UFC queira colocar contra si após sua próxima luta.

O brasileiro revelou estar cansado das provocações que tentam mexer com sua mente, citando casos de adversários que o atacam nas redes sociais mesmo após terem sido superados por ele. Ele ressaltou que sua carreira de 16 anos é marcada por superação e que não aceita ser desrespeitado, chegando a dizer que está disposto a enfrentar qualquer um que queira medir forças no octógono.

continua após a publicidade

— Estou numa fase da minha vida em que eu quero que eles (faladores) se f*, sendo bem verdadeiro. Esses caras estão falando para c*. Sempre fui de boa. O Arman, que falou para c*, entrou por aqui e saiu por aqui. São os caras que eu já bati que estão falando para c* na internet. São 16 anos de história, estou cansado desses caras. E os que estão falando, é só entrar em contato com o UFC. Depois de dezembro, (pode vir) qualquer um deles, não importa. Inclusive os que eu já bati também — disse Do Bronx em entrevista à AgFight.

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Dana White justifica saída de lutador invicto do UFC

Além das provocações, Charles também comentou sobre a desconfiança que sempre enfrentou, mesmo após conquistar o cinturão linear dos pesos-leves. Ele lembrou que já foi visto como zebra em várias lutas e que, apesar do currículo sólido, ainda é alvo de questionamentos sobre sua capacidade e comprometimento. O faixa-preta de jiu-jitsu afirmou que essas tentativas de desestabilizá-lo só aumentam sua motivação para continuar lutando no mais alto nível.

continua após a publicidade

Com 37 anos recém-completados, Do Bronx mantém o foco em sua carreira e quer voltar a disputar o cinturão linear da categoria. Atualmente detentor do cinturão BMF, ele declarou que, caso vença Diego Lopes no UFC 335, fará campanha para uma nova chance pelo título principal. Recentemente, ele pressionou o atual campeão, Justin Gaethje, a definir seu futuro, já que o americano ainda não decidiu se continuará na carreira ou se aposentará.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Lutas

Dana White justifica saída de lutador invicto do UFC

Há 1 hora
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lutas

Semana de luta! Revanche e dois cinturões em jogo marcam UFC 333

Há 8 horas
Tanner Boser controla Jhonata Diniz em duelo pelo peso-pesado no UFC Edmonton

Lutas

Brasil termina UFC Edmonton sem vitória; veja resultados

Há 11 horas
Judoca idoso em kimono branco, com emblema de competição no peito.

Mais Esportes

Falece Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro

Há 3 dias
Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Lutas

Brasileira de 20 anos bate recorde no UFC após atualização do ranking

Há 3 dias
Jhonata Diniz em preparação para luta no UFC

Lutas

Exclusivo: Jhonata Diniz rebate críticas de Strickland e Borrachinha ao UFC

Há 4 dias
Mais LANCE!
Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Dana White discorda de acusação de Alex Poatan sobre UFC: 'Paranoico'

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

VÍDEO: Alex Poatan treina com ex-campeão do peso-pesado para o UFC 335

Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC

Brasileiro é demitido do UFC por sequência de problemas

Jon Jones comemorando vitória no UFC

Jon Jones se envolve em discussão com ex-campeão do UFC: 'Obcecado'

Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

VÍDEO: brasileira de 20 anos abre buraco na testa de russa com cotovelada no UFC

Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Nocaute rende mais R$ 500 mil em bônus para brasileira no UFC Vegas 122

Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC

Dupla do Brasil chega ao UFC Vegas com fantasma da demissão

Tim Kennedy

Ex-lutador do UFC sofre ataque a tiros no Congo

Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335

Árbitro morre em evento de Luta Livre no México

Árbitro morre após golpe proibido em luta livre no México; vídeo

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Bisping destaca que russo 'pode ser o fim' de Alex Poatan no UFC

Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Campeão dos médios ameaça deixar UFC: 'Estou de saco cheio'

Natália Silva comemora vitória contra Wang Cong no UFC 332

Natália Silva provoca ex-campeã do UFC: 'Tem que provar'