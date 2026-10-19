Charles Oliveira minimiza rivais do UFC: 'Não importa'

Conhecido por sua postura respeitosa e carisma dentro e fora do octógono, Charles Oliveira, o maior finalizador da história do UFC, decidiu abandonar temporariamente o tom amistoso para responder às críticas e provocações que sofre na categoria dos pesos-leves. Ele condenou principalmente os lutadores que tentam deslegitimar sua trajetória, muitos deles já derrotados por ele, e desafiou qualquer um que o UFC queira colocar contra si após sua próxima luta.

O brasileiro revelou estar cansado das provocações que tentam mexer com sua mente, citando casos de adversários que o atacam nas redes sociais mesmo após terem sido superados por ele. Ele ressaltou que sua carreira de 16 anos é marcada por superação e que não aceita ser desrespeitado, chegando a dizer que está disposto a enfrentar qualquer um que queira medir forças no octógono.

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— Estou numa fase da minha vida em que eu quero que eles (faladores) se f*, sendo bem verdadeiro. Esses caras estão falando para c*. Sempre fui de boa. O Arman, que falou para c*, entrou por aqui e saiu por aqui. São os caras que eu já bati que estão falando para c* na internet. São 16 anos de história, estou cansado desses caras. E os que estão falando, é só entrar em contato com o UFC. Depois de dezembro, (pode vir) qualquer um deles, não importa. Inclusive os que eu já bati também — disse Do Bronx em entrevista à AgFight.

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Além das provocações, Charles também comentou sobre a desconfiança que sempre enfrentou, mesmo após conquistar o cinturão linear dos pesos-leves. Ele lembrou que já foi visto como zebra em várias lutas e que, apesar do currículo sólido, ainda é alvo de questionamentos sobre sua capacidade e comprometimento. O faixa-preta de jiu-jitsu afirmou que essas tentativas de desestabilizá-lo só aumentam sua motivação para continuar lutando no mais alto nível.

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Com 37 anos recém-completados, Do Bronx mantém o foco em sua carreira e quer voltar a disputar o cinturão linear da categoria. Atualmente detentor do cinturão BMF, ele declarou que, caso vença Diego Lopes no UFC 335, fará campanha para uma nova chance pelo título principal. Recentemente, ele pressionou o atual campeão, Justin Gaethje, a definir seu futuro, já que o americano ainda não decidiu se continuará na carreira ou se aposentará.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.