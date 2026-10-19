Dana White justifica saída de lutador invicto do UFC

A decisão do UFC de não renovar o contrato de Farid Basharat, que segue invicto no MMA, com 16 vitórias na carreira e sete triunfos consecutivos no octógono, gerou repercussão entre os fãs e profissionais da modalidade. Após criticar a gestão do Ultimate e afirmar que a organização "não é mais o que costumava ser", o peso-galo (até 61,2 kg) afegão recebeu uma resposta de Dana White, que se pronunciou sobre as declarações e explicou a saída do lutador.

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Durante a coletiva de imprensa após o UFC Canadá, o presidente da organização, Dana White, respondeu às críticas feitas pelo ex-atleta do Ultimate. Embora não tenha revelado detalhes sobre as negociações ou os bastidores da decisão, o dirigente deu a entender que o cartel invicto de Farid Basharat não foi o único fator considerado para o encerramento do contrato.

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— Se você está 16-0 com sete vitórias no UFC e não é recontratado, definitivamente há um motivo.

Farid Basharat no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

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Aos 29 anos, Farid Basharat ocupava uma posição entre os dez primeiros do Ranking Meta dos pesos-galos (61,2 kg) e ostentava a maior sequência de vitórias em atividade na divisão. Apesar dos números expressivos, o estilo de luta estratégico e conservador do afegão, com resultados frequentemente definidos pelos juízes em vez de nocautes ou finalizações, teria contribuído para a falta de interesse da cúpula do UFC em renovar seu contrato.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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