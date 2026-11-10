Rumo ao cinturão? Brasileiro sobe no ranking do UFC após nocaute brutal
Com vitória no UFC Vegas, Johnny Walker entra no top 8 do peso-pesado e mantém invencibilidade na categoria
Vencedor do evento principal do UFC Vegas 124 no último sábado (7), Johnny Walker garantiu um salto significativo no ranking dos pesos-pesados, além de ter mantido a invencibilidade na divisão. O carioca de 34 anos ocupa a oitava colocação da lista até 120 kg após a atualização semanal, já considerando a vitória por nocaute técnico sobre Waldo Cortes-Acosta.
Walker aceitou sua segunda luta na categoria nove dias antes do Fight Night, mostrando que está disposto a encarar qualquer desafio para trilhar o caminho do cinturão. No octógono, demonstrou capacidade de adaptação para superar o bom início do dominicano e definir o confronto no terceiro round, em um golpe inesperado e técnico. Com um cruzado de direita certeiro, o brasileiro derrubou o adversário e foi para cima, sendo interrompido apenas pelo árbitro, que finalizou o combate e decretou a segunda vitória do recém-estreante dos pesados.
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Confira o top 8 do peso-pesado
- Cyril Gane - campeão
- Tom Aspinall - 1º
- Alexander Volkov - 2º
- Alex "Poatan" Pereira - 3º
- Sergei Pavlovich - 4º
- Josh Hokit - 5º
- Rizvan Kuniev - 6º
- Curtis Blaydes - 7º
- Johnny Walker - 8º
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Brasileiros e suas movimentações após o UFC Vegas 124
Além de Johnny Walker, outras atletas brasileiras tiveram movimentações no ranking após o UFC Vegas 124. No peso-mosca feminino (até 57 kg), Karine Silva subiu para a 12ª colocação após derrotar a compatriota Gabriella Fernandes por decisão unânime, ficando próxima do top 10 da categoria. Por outro lado, Virna Jandiroba, no peso-palha (até 52 kg), caiu uma posição e aparece em terceiro lugar após perder para a americana Tatiana Suarez, também por decisão dos juízes, mas segue entre os principais nomes da divisão.
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