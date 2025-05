José Aldo foi derrotado por Aiemann Zahabi por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28), no UFC 315, em Montreal, no Canadá, neste domingo (9). Após bom primeiro round, o brasileiro caiu de rendimento no segundo, mas quase nocauteou no terceiro. Porém, cansado no fim, foi controlado no chão e saiu para o canadense. Na entrevista pós-luta, Aldo deixou as luvas no meio do octógono e anunciou a sua aposentadoria.

José Aldo x Aiemann Zahabi - UFC 315

Logo no início da luta, Aldo foi para a trocação contra o canadense, que conseguiu se defender. Na parte final, foi a vez de Aiemann partir para cima do brasileiro, que levou perigo com joelhadas, mas sem derrubar o "Rei do Rio".

No segundo round, Zahabi dominou nas ações, mas com Aldo se defendendo bem. Durante o assalto, o canadense acertou dois golpes baixos no brasileiro, que reclamou do oponente. Na reta final, nova sequência de trocação, onde os principais golpes de ambos não entraram.

José Aldo perdeu para Aiemann Zahabi no UFC 315 (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

O terceiro round começou equilibrado, com ambos conectando golpes. Na metade do assalto, Aldo acertou uma joelhada que balançou Zahabi, com o bom momento, o brasileiro partiu para cima e acertou golpes, mas sem nocautear o canadense. Após isso, José cansou e Aiemann conseguiu quedar Aldo. No chão, Zahabi controlou o ground and pound, com cotoveladas e socos, mas sem o nocaute. No resultado dos juízes, Aiemann Zahabi derrotou José Aldo por decisão unânime (triplo 29-28).

Entrevista pós-luta de José Aldo

Depois do resultado oficial, Aldo deixou as luvas no meio do octógono, que simboliza aposentadoria. Na entrevista pós-luta, o brasileiro agradeceu o UFC, mas afirmou que lutar não é mais para ele. Durante a semana da luta, o brasileiro sofreu com o corte de peso e não conseguiu lutar no peso galo, voltando ao peso pena.

— Primeiro de tudo, obrigado a Dana White, a todos da UFC por tudo o que vocês me deram. Eu não acho que eu tenho mais isso em mim. Essa foi uma semana difícil. Não era apenas sobre o peso e tudo mais. Mas eu tava brigando com a minha mente para ser campeão novamente, mas eu acho que está na hora de parar. Tenho que aproveitar a minha família, meus filhos. Eu acho que essa é a última vez que você vai me ver — afirmou Aldo.

Com 42 lutas de MMA, sendo 22 no UFC, com cartel de 32-10, José Aldo se aposenta pela segunda vez no esporte. Bicampeão do peso pena da organização e também campeão inaugural da divisão, o brasileiro deixa o octógono como um dos maiores pesos penas da história do MMA.

José Aldo no UFC 315 (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

