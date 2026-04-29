O destino foi cruel com Alexandre Pantoja em sua última defesa de cinturão no UFC, em dezembro de 2025. Na luta co-principal do UFC 323, o brasileiro sofreu uma lesão e viu seu título ser tomado por Joshua Van. Já no mês seguinte, a organização chegou a oferecer uma revanche imediata – a ideia, porém, foi prontamente recusada pelo treinador Marcos Pampurra.

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Como esperado, o próximo compromisso de Joshua Van não demorou para ser definido. O jovem birmanês enfrentará o japonês Tatsuro Taira no UFC 328, no dia 9 de maio. Inicialmente, porém, a ideia do Ultimate era escalar Alexandre Pantoja como primeiro desafiante ao cinturão do novo campeão.

— A primeira opção era a gente. "Vamos fazer Pantoja vs Van 2, em Miami, dia 11 de abril?". Não! "Não tem como?". Não! Eu não vou deixar o Pantoja entrar 60%, dar uma m***, o garoto ganha e ia ser: 'Olha lá. Ganhou essa e a outra também ia ganhar'. Então, não. Ele poderia estar pronto no começo de junho, para estar 100% — contou Pampurrinha em entrevista à "Ag Fight".

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Antes de a companhia comandada por Dana White anunciar a luta entre Van e Taira, a equipe de Pantoja entendeu que uma recuperação mais rápida seria necessária. Com a confirmação oficial do combate, porém, o processo foi freado para que o lutador da American Top Team voltasse a focar na reabilitação, com treinos menos intensos.

— Quando a gente sentiu que o interesse estava grande, de repente eles vão colocar para maio. Nem eu, nem você, nem abril, nem junho. A gente começou a acelerar. O braço já estava bem perto do que a gente queria. Começamos a treinar. Aí veio a notícia de que eles fecharam Taira x Van para Miami. Eles precisavam de alguém para Miami. Então a gente parou — relembrou o treinador.

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Relembre a lesão de Pantoja no UFC 323

Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada do dia 7 de dezembro, a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca.

A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.

Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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