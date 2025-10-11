VÍDEO: José Aldo é homenageado em ‘aposentadoria’ durante UFC Rio
Ex-campeão do peso-pena é um das estrelas presentes no evento do Rio de Janeiro
Em noite de Charles "do Bronx" Oliveira e Mateusz Gamrot, o UFC Rio aproveitou a apaixonada arquibancada cheia, neste sábado (11), para um último "walk-out" de José Aldo na carreira. O lendário lutador brasileiro está aposentado - pela segunda vez - desde o anúncio em maio deste ano durante o UFC 315. Ao lado da família, o ex-campeão do peso-pena estava emocionado enquanto o público gritava seu nome.
Aldo não é o único astro das artes marciais que veio acompanhar ao evento no Rio de Janeiro. Além do ex-lutador, o campeão do meio-pesado Alex Poatan, Caio Borralho, Jean Silva e Valter Walker são outras estrelas presentes na Farmasi Arena, localizada na Barra da Tijuca.
Com 42 lutas de MMA, sendo 22 no UFC, com cartel de 32-10, Aldo já se aposentou pela segunda vez no esporte. Bicampeão do peso pena da organização e também campeão inaugural da divisão, o brasileiro deixa o octógono como um dos maiores pesos penas da história do MMA.
Aldo anuncia aposentadoria após derrota no UFC 315
José Aldo foi derrotado por Aiemann Zahabi por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28), no UFC 315, em Montreal, no Canadá, no dia 11 de maio de 2025. Após bom primeiro round, o brasileiro caiu de rendimento no segundo, mas quase nocauteou no terceiro. Porém, cansado no fim, foi controlado no chão e a vitória ficou com o canadense.
Depois do resultado oficial, Aldo deixou as luvas no meio do octógono, que simboliza aposentadoria. Na entrevista pós-luta, o brasileiro agradeceu o UFC, mas afirmou que lutar não é mais para ele. Durante a semana da luta, o brasileiro sofreu com o corte de peso e não conseguiu lutar no peso galo, voltando ao peso pena.
