Ainda que 2025 não tenha chegado ao fim, o UFC já prepara 2026, tendo anunciado nove eventos para o primeiro trimestre do ano, e inúmeras lutas. Entre os brasileiros, destaques para os duelos em lutas principais e co-principais, além do retorno de grandes nomes buscando revanche e/ou voltar à coluna das vitórias.

Abaixo, o LANCE! elenca os principais combates já confirmados para o novo ano. Em 2026, o UFC começará a ser transmitido pela Paramount+ e descontinuará seu serviço próprio de streaming, o UFC Fight Pass.

Revanches para astros brasileiros nos primeiros UFCs de 2026

Diego Lopes terá chance de revanche no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Charles Oliveira e Diego Lopes vêm de incríveis vitórias em seus últimos combates. O ex-campeão peso leve finalizou Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Rio, enquanto o peso pena superou o arquirrival Jean Silva no Noche UFC.

Ambos terão a oportunidade de revanche contra atletas que os venceram antes. ''Do Bronx'' enfrenta Max Holloway, que o venceu em 2015 - o duelo vale pelo cinturão BMF e acontecerá na luta principal do UFC 326, no dia 7 de março.

Já Lopes poderá se tornar campeão peso pena ao desafiar o campeão Alexander Volkanovski no UFC 325, dia 31 de janeiro. Diego perdeu para Volkanovski no ano passado, quando o título vago estava em jogo.

O Retorno da Leoa

Amanda volta ao UFC contra Kayla (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

Considerada a maior lutadora de todos os tempos, Amanda Nunes anunciou seu retorno às competições e irá enfrentar uma velha conhecida em Kayla Harrison. As duas treinaram juntas durante vários anos até que a inevitabilidade do confronto fez com que Nunes saísse da American Top Team.

Desde então, Nunes se aposentou e Kayla assinou com o Ultimate, eventualmente se tornando a campeã peso galo da organização. No dia 24 de Janeiro, as duas se enfrentam finalmente com o título da norte-americana em disputa.

Para Amanda, que já foi campeã peso galo e peso pena, esta é a oportunidade de se colocar ainda mais à frente na disputa de melhor de todos os tempos. Porém, se Harrison vence, a própria se coloca na disputa com nomes como Cris Cyborg e Ronda Rousey.

Fighting Nerds em ação no UFC

Fighting Nerds estarão em ação no UFC em 2026 (Foto: Reprodução)

Em 2025, a equipe Fighting Nerds lidou com as primeiras derrotas no Ultimate, mas segue pronta para dar a volta por cima no novo ano. Em 2026, três de seus principais nomes já têm lutas marcadas.

O peso pena Jean Silva enfrenta o inglês Arnold Allen, enquanto Caio Borralho mede forças com o holandês Reinier De Ridder e Mauricio Ruffy pega Rafael Fiziev.

Jean e Allen se enfrentam no UFC 324, mesmo evento de Amanda Nunes, enquanto Ruffy enfrenta Fiziev no UFC 325 uma semana depois, no UFC 325, mesmo show de Volkanovski e Lopes 2. Finalmente, Caio pega De Ridder no UFC 326, que terá como grande atração a revanche de Charles ''Do Bronx'' com Max Holloway.