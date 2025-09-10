Rebeca Lima garante primeira medalha do Brasil no Mundial de Boxe

A primeira medalha do Brasil no Mundial de Boxe foi garantida nesta terça-feira (10), por Rebeca Lima, da categoria até 60kg, em Liverpool, na Inglaterra. A brasileira superou a colombiana Camila Bravo por unanimidade e avançou à semifinal, confirmando sua presença no pódio.

continua após a publicidade

➡️Marcus D’Almeida se vinga de algoz e avança no Mundial de tiro com arco

Cabeça de chave número 1 de sua categoria, Rebeca vem confirmando o favoritismo em sua passagem pela cidade britânica. Antes da vitória tranquila por 4 a 1 sobre Camila Bravo, a brasileira atropelou a filipina Riza Pasuit, na última terça-feira (9), em luta válida pelas oitavas de final, que marcou sua estreia no Mundial.

Além de Rebeca, outras duas brasileiras também lutaram nesta madrugada, mas não avançaram. Tatiana Chagas, da categoria até 54kg, foi superada pela sul-coreana Im Aeji, enquanto Viviane Pereira, da categoria até 75kg, foi eliminada pela chinesa Wang Lina.

continua após a publicidade

Reencontro com algoz

A próxima rival de Rebeca Lima no Mundial será a cazaque Viktoriya Grafeyeva, dando à brasileira a chance de revanche pela derrota na Copa do Mundo de Boxe, no Cazaquistão, em julho deste ano. Na ocasião, em luta válida pela final da competição, Rebeca acabou superada por 3 a 2 de virada, ficando com a medalha de prata.

➡️Após estreia perfeita no WTA, jovem brasileira dispara no ranking

Rebeca é nome em ascensão do boxe brasileiro (Foto: Divulgação/ Luta Pela Paz)

Quem é Rebeca Lima

Cria do Complexo da Maré, Rebeca Lima é um dos principais nomes em ascensão do boxe brasileiro. Aos 23 anos, a brasileira defende o legado de Bia Ferreira na categoria até 60kg, já que a principal boxeadora do país na atualidade tem se dedicado exclusivamente ao circuito profissional desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

continua após a publicidade

Introduzida ao universo da modalidade ainda na infância, por meio do projeto social Luta Pela Paz, Rebeca se destacou desde o nível juvenil, se tornando, em 2018, a primeira brasileira a conquistar uma medalha em Mundiais desta categoria.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte