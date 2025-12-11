Ele ocupa o 12º lugar no ranking peso galo, enfrentando o 8º colocado Bautista.

Vinicius 'LokDog' Oliveira terá uma grande chance em sua próxima luta pelo UFC. O peso galo está escalado para enfrentar Mario Bautista no UFC Fight Night do dia 7 de fevereiro, que será disputado no Apex, o centro de treinamentos do Ultimate, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A informação foi dada inicialmente pela AG. Fight.

Invicto no UFC desde que fez sua estreia no início do ano passado, 'LokDog' assinou com a organização através do Contender Series. Desde então, o brasileiro engatou quatro vitórias seguidas, incluindo um inesquecível nocaute por joelhada voadora diante de Bernardo Sopaj.

'LokDog' impressionou em vitória sobre Sopaj (Foto: Reprodução Instagram Vinicius 'LokDog')

Além do triunfo sobre o albanês, Vinicius também tem vitórias relevantes contra nomes como Said Nurmagomedov, Ricky Simón e Kyler Phillips. Agora, 'LokDog' terá a grande oportunidade de sua carreira até aqui.

Número 12 do ranking peso galo, ele enfrenta Mario Bautista, que é o oitavo colocado e pode entrar no top-10 em caso de vitória.

Pedreira para 'LokDog' no UFC

Bautista é bem mais experiente dentro do Ultimate, tendo feito 13 lutas pela organização no total. O norte-americano tem 10 vitórias e três derrotas, uma delas para o ex-desafiante Umar Nurmagomedov na última rodada.

Porém, Mario é mais conhecido por ter conquistado um triunfo sobre o lendário José Aldo, em duelo bastante equilibrado e polêmico. Além de Aldo, Bautista tem vitórias sobre o ex-campeão do Bellator Patchy Mix, Miles Johns, Guido Cannetti, Benito López e também Ricky Simón.

UFC volta com tudo em 2026

O UFC Fight Night: Bautista x Oliveira será o terceiro evento de 2026 no Ultimate. Antes dele, a companhia abre os trabalhos no novo ano com dois grandes eventos.

No dia 24 de janeiro, Amanda Nunes volta ao UFC e enfrenta a atual campeã Kayla Harrison e Justin Gaethje mede forças com Paddy Pimblett pelo cinturão interino do peso leve no UFC 324.

Uma semana depois, mais um brasileiro luta por um cinturão: Diego Lopes busca a revanche contra Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 325, em Brisbane, na Austrália.