menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Comentarista contesta previsão de Donald Trump para evento do UFC na Casa Branca

Joe Rogan disse que seria insano ter oito lutas de cinturão no mesmo evento

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
13:03
Trump com Conor McGregor, ex-campeão do UFC (Foto: Reprodução Instagram Conor McGregor)
imagem cameraTrump com Conor McGregor, ex-campeão do UFC (Foto: Reprodução Instagram Conor McGregor)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Joe Rogan contestou declarações de Donald Trump sobre evento do UFC na Casa Branca.
Trump mencionou a possibilidade de oito ou nove lutas pelo cinturão, o que Rogan considera impossível.
Rogan pediu a presença de Jon Jones no evento, considerando sua ausência uma tragédia.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Joe Rogan, um dos principais comentaristas do UFC, usou seu podcast para contestar palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o evento que o Ultimate irá organizar na Casa Branca. Durante conversa no ''The Joe Rogan Experience'' com o lutador peso médio do UFC Brendan Allen, Rogan falou sobre as promessas de Trump para o show.

continua após a publicidade

Relacionadas

No início da semana, o presidente norte-americano disse que espera ter oito ou nove lutas pelo cinturão no evento do UFC na Casa Branca, marcado provisoriamente para o dia 14 de junho. Para Rogan, é ''insano'' pensar nessa possibilidade.

— Ok, primeiro de tudo, só existem oito categorias de peso (entre os homens). Então como vão ter nove disputas de título (no UFC da Casa Branca)? Isso é uma loucura. Teria que ser literalmente toda categoria de peso lutando pelo título (no mesmo card), o que seria insano. (Imitando Trump) 'Nós teremos 20 lutas pelo título, todas as lutas pelo título' — riu o comentarista, que reiterou a necessidade de ter Jon Jones no evento.

continua após a publicidade

— Se eles não colocarem Jon Jones para lutar na Casa Branca, seria uma tragédia. Vamos lá. Dana diz que não dá para contar com ele. Pare com isso! 

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Outros desafios para o UFC na Casa Branca

Trump com Joe Rogan (c) e Dana White (esq), CEO do UFC (Foto: Reprodução Instagram Dana White)
Trump com Joe Rogan (c) e Dana White (esq), CEO do UFC (Foto: Reprodução Instagram Dana White)

Além das questões envolvendo a montagem do card, Joe Rogan falou sobre o que os lutadores escolhidos terão que absorver durante a noite, com todos os protocolos de segurança envolvidos.

continua após a publicidade

Rogan também colocou em dúvida a estrutura externa do octógono, que deve ser colocado em um dos jardins da Casa Branca. O comentarista lembrou que a capital norte-americana sofre com altas temperaturas durante o verão.

— Que tipo de segurança eles terão para esse evento? Vai ter algum tipo de pressão bem estranha. Toda a segurança e os protocolos. Toda essa m… extra que você tem que pensar enquanto está se preparando para lutar. E o que acontece se estiver quente lá? Não sei o que vai acontecer. Eles devem ter que colocar algum tipo de cobertura sobre o octógono. Mas e se estiver muito quente lá? Washington esquenta bastante no verão — ponderou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias