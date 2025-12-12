Trump mencionou a possibilidade de oito ou nove lutas pelo cinturão, o que Rogan considera impossível.

Joe Rogan, um dos principais comentaristas do UFC, usou seu podcast para contestar palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o evento que o Ultimate irá organizar na Casa Branca. Durante conversa no ''The Joe Rogan Experience'' com o lutador peso médio do UFC Brendan Allen, Rogan falou sobre as promessas de Trump para o show.

No início da semana, o presidente norte-americano disse que espera ter oito ou nove lutas pelo cinturão no evento do UFC na Casa Branca, marcado provisoriamente para o dia 14 de junho. Para Rogan, é ''insano'' pensar nessa possibilidade.

— Ok, primeiro de tudo, só existem oito categorias de peso (entre os homens). Então como vão ter nove disputas de título (no UFC da Casa Branca)? Isso é uma loucura. Teria que ser literalmente toda categoria de peso lutando pelo título (no mesmo card), o que seria insano. (Imitando Trump) 'Nós teremos 20 lutas pelo título, todas as lutas pelo título' — riu o comentarista, que reiterou a necessidade de ter Jon Jones no evento.

— Se eles não colocarem Jon Jones para lutar na Casa Branca, seria uma tragédia. Vamos lá. Dana diz que não dá para contar com ele. Pare com isso!

Outros desafios para o UFC na Casa Branca

Trump com Joe Rogan (c) e Dana White (esq), CEO do UFC (Foto: Reprodução Instagram Dana White)

Além das questões envolvendo a montagem do card, Joe Rogan falou sobre o que os lutadores escolhidos terão que absorver durante a noite, com todos os protocolos de segurança envolvidos.

Rogan também colocou em dúvida a estrutura externa do octógono, que deve ser colocado em um dos jardins da Casa Branca. O comentarista lembrou que a capital norte-americana sofre com altas temperaturas durante o verão.

— Que tipo de segurança eles terão para esse evento? Vai ter algum tipo de pressão bem estranha. Toda a segurança e os protocolos. Toda essa m… extra que você tem que pensar enquanto está se preparando para lutar. E o que acontece se estiver quente lá? Não sei o que vai acontecer. Eles devem ter que colocar algum tipo de cobertura sobre o octógono. Mas e se estiver muito quente lá? Washington esquenta bastante no verão — ponderou.