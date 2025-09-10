Mundial de Atletismo Tóquio 2025: confira as disputas para acompanhar

O Mundial de Atletismo 2025 iniciará neste sábado, 13, na cidade de Tóquio. Devido ao fuso do Japão ser 12 horas adiantado, o campeonato começa nesta sexta, 12, com início às 20h no Sportv.

O campeonato reunirá grandes nomes da modalidade, como Yulimar Rojas, ícone venezuelana do salto triplo; Armand Duplantis, recordista mundial e multicampeão do salto com vara; Faith Kipyegon, tricampeã olímpica dos 1500m; Femke Bol, destaque dos 400m; e Neeraj Chopra, campeão olímpico do lançamento de dardo.

Provas para acompanhar

400m com barreira: Piu x Warholm x Benjamin

Karsten Warholm, o único atleta a completar a prova em menos de 46 segundos, buscará defender seu título e retornar ao topo do mundo no Mundial de Atletismo. Ele havia sido superado por Rai Benjamin na final das Olimpíadas de Paris 2024.

Neste ano, o norueguês venceu cinco das seis corridas em que participou, incluindo as de 300m e 400m com barreira. Sua única derrota foi na etapa de Estocolmo da Diamond League, quando Benjamin conquistou a vitória e Alison dos Santos, o Piu, ficou em segundo lugar.

Alison é uma das grandes expectativas para levar medalhas para o Brasil. Na última edição do Mundial, em 2023, o brasileiro ficou na quinta colocação poucos meses após retornar de uma lesão no joelho. Piu chega ao mundial com a terceira melhor marca do mundo no ano: 46.65, conquistada na etapa de Eugene da Diamond League, sua última prova antes de Tóquio.

Além de Alison, Matheus Lima, de 22 anos, disputará seu primeiro Mundial adulto, ocupando a 13ª colocação no ranking mundial. Na etapa da Diamond League de Xangai, Matheus registrou seu recorde pessoal de 48.08, e em 2024 foi semifinalista dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos.

100m e 200m rasos

No masculino, Noah Lyles, atual campeão das duas provas e medalha de ouro em Paris 2024 na distância mais curta, enfrentará forte concorrência. Nesta temporada, Lyles não venceu nenhuma final de 100 metros e só correu abaixo dos 10 segundos em uma das quatro provas disputadas. Em Tóquio, a prova promete ser acirrada, com destaque para os jamaicanos Kishane Thompson, vice-campeão Olímpico por cinco milésimos, e Oblique Seville. Ambos já superaram Lyles em etapas da Diamond League este ano.

Nos 200m, Noah Lyles chega mais confiante após vencer Letsile Tebogo, atual campeão Olímpico, na final da Diamond League no fim de agosto. Além disso, Kenny Bednarek buscará revanche contra o estadunidense, após uma derrota no Nacional dos EUA que gerou polêmica, com encaradas e empurrões.

No feminino, teremos mais um grande duelo. A atual campeã olímpica, Julien Alfred, e a atual campeã mundial, Sha’Carri Richardson, estarão na disputa pelo título em Tóquio. Além disso, a terceira mulher mais rápida da história e dona de cinco medalhas mundiais e duas olímpicas, Shelly-Ann Fraser-Pryce, se aposentará das pistas após o campeonato.

Shericka Jackson defenderá o ouro nos 200m, mas também competirá nos 100m, em busca de desafiar Julien Alfred em ambas as provas. Gabby Thomas será um desfalque para a equipe dos EUA após lesão.