O brasileiro Alexandre Pantoja sofreu uma grave lesão no braço ao se defender de uma tentativa de queda e perdeu seu cinturão na luta co-principal do UFC 323, diante de Joshua Van. Apesar do acidente, Pantoja tem recebido apoio do mundo da luta e dos fãs e seu treinador, o experiente Marcos Parrumpinha tem uma boa notícia àqueles que acompanham a carreira do agora ex-campeão.

Em entrevista ao podcast Overdogs Brasil, Parrumpinha relatou que não foi encontrada nenhuma fratura nos exames feitos até agora em Pantoja e voltou a reiterar que a lesão do brasileiro foi no cotovelo, e não no ombro, como inicialmente divulgado pela transmissão oficial do UFC.

— A gente foi ao médico hoje. Tivemos boas notícias, não teve nada quebrado. Então, a gente vai esperar o decorrer das próximas duas semanas para vermos o que realmente vai acontecer. Ainda está muito cedo. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar de fora. A partir daí, o UFC, o Dana White, o Hunter (Campbell) e o Mick (Maynard) vão tomar as providências — declarou Parrumpinha.

Revanche imediata para Pantoja no UFC

A ideia, porém, é que haja a revanche imediata contra o agora dono do cinturão peso mosca Joshua Van. O próprio Parrumpinha revelou que este é o desejo do Ultimate e, assim que Pantoja estiver recuperado, a ideia é que ele lute diretamente pelo cinturão.

Porém, ainda há dúvidas quanto ao tempo de retorno do brasileiro. E o treinador admite que Van talvez lute antes, caso Pantoja fique fora por um tempo maior que o ''razoável''.

— Eles querem fazer a revanche imediata, mas tudo vai depender do tempo que o Pantoja vai ficar fora. Se for um tempo razoável, vai ter a revanche imediata. Se for um tempo maior, realmente a divisão não pode ficar parada e a gente entende isso.

Parrumpa e Pantoja juntos no UFC (Foto: Reprodução Instagram parrumpaatt)

Novo campeão quer Pantoja de novo

Após o duelo contra Pantoja, Joshua Van admitiu que Pantoja merece a revanche imediata e, apesar das críticas pelas comemorações efusivas, declarou que irá conceder uma nova chance ao agora ex-campeão.

— Acho que ele merece. O UFC fará o que quiser, mas eu com certeza quero uma revanche com ele — declarou Van.