A PFL (Professional Fighters' League), segundo maior evento de MMA, atrás apenas do UFC, terá os brasileiros Renan 'Problema' e Cris Cyborg como principais atrações do último evento do ano. a PFL Lyon, que ocorrerá na cidade francesa neste sábado, 13 de dezembro, colocará em jogo os cinturões do peso pesado e do peso pena feminino.

continua após a publicidade

Atual campeã da PFL, a lendária Cris Cyborg irá defender sua coroa contra a australiana Sara Collins, que está invicta no MMA até agora. Cyborg, que luta profissionalmente há 20 anos, é considerada uma das maiores lutadores da história do esporte.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Cyborg, lenda do MMA mundial

Além do título da PFL, Cris também conquistou cinturões no UFC, no Strikeforce, na Invicta FC e no Bellator. Ela é a única atleta a ter todos esses títulos no currículo. Diante de Collins, Cyborg busca manter uma invencibilidade que já dura quase sete anos - sua última derrota foi para Amanda Nunes no final de 2018.

continua após a publicidade

Desde então, a curitibana deixou o Ultimate, foi para o Bellator e começou a lutar boxe também. Na nobre arte, ela manteve a sequência positiva e já tem um cartel de sete vitórias e nenhuma derrota. Só em 2025, Cyborg conseguiu três vitórias no boxe.

Cris Cyborg se aventurou no boxe em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)

Renan, o 'Problema' da divisão dos pesados da PFL

Já Renan 'Problema' terá um grande desafio na luta principal da PFL Lyon. O brasileiro, que já foi campeão do evento, tentará ganhar o cinturão linear diante de Vadim Nemkov, um dos melhores pesos pesados do planeta.

continua após a publicidade

Cria do lendário Fedor Emelianenko, Nemkov tem apenas duas derrotas em 21 lutas profissionais e não perde desde 2016. O campeão tem uma incrível sequência de 14 duelos sem revés (13 vitórias e uma luta sem resultado). Vadim tem grandes vitórias sobre nomes como Phil Davis, Rafael Carvalho, Yoel Romero e Corey Anderson.

Renan foi coroado por Mike Tyson na PFL (Foto: Reprodução Instagram PFLMMA)

Já o desafiante vem confiante para provar que é, de fato, o 'Problema' da divisão. Mesmo com a derrota diante de Francis Ngannou, o ex-campeão já provou sua qualidade ao longo dos anos dentro da PFL, conquistando triunfos marcantes diante de Ryan Bader, Matheus ''Buffa', Maurice Greene e Denis Goltsov.

➡️ Após lesão, Alexandre Pantoja cai no ranking peso-por-peso do UFC

'Mini-Cyborg' é esperança do Brasil na PFL

Além de Cyborg e 'Problema', a PFL também terá Sabrina de Sousa em ação. Tricampeã amadora da IMMAF, representando o Bahrein, a carioca da Nova União enfrenta Paulina Wisniewska no card preliminar.

Invicta tanto no profissional quanto no amador e com um cartel somado de 19 vitórias e nenhuma derrota, Sousa luta no peso mosca e ambiciona ser a rival da grande estrela do MMA feminino na PFL - a inglesa Dakota Ditcheva. Curiosamente, ela tem um estilo parecido com a de Cris Cyborg - agressiva, mas com um boxe alinhado e chão muito apurado. Aos 25 anos, o céu é o limite para Sabrina.