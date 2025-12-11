menu hamburguer
Cris Cyborg e Renan 'Problema' fecham ano da PFL em disputas de cinturões

Brasileira defende o título, enquanto gigante dos pesados busca retomar o trono

João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
12:27
Cris Cyborg é a atual campeã peso pena da PFL (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)
imagem cameraCris Cyborg é a atual campeã peso pena da PFL (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)
PFL terá eventos em Lyon no dia 13 de dezembro.
Cris Cyborg irá defender seu título contra Sara Collins, que está invicta.
Renan ‘Problema’ enfrenta Vadim Nemkov pelo cinturão linear.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A PFL (Professional Fighters' League), segundo maior evento de MMA, atrás apenas do UFC, terá os brasileiros Renan 'Problema' e Cris Cyborg como principais atrações do último evento do ano. a PFL Lyon, que ocorrerá na cidade francesa neste sábado, 13 de dezembro, colocará em jogo os cinturões do peso pesado e do peso pena feminino.

Atual campeã da PFL, a lendária Cris Cyborg irá defender sua coroa contra a australiana Sara Collins, que está invicta no MMA até agora. Cyborg, que luta profissionalmente há 20 anos, é considerada uma das maiores lutadores da história do esporte.

Cyborg, lenda do MMA mundial

Além do título da PFL, Cris também conquistou cinturões no UFC, no Strikeforce, na Invicta FC e no Bellator. Ela é a única atleta a ter todos esses títulos no currículo. Diante de Collins, Cyborg busca manter uma invencibilidade que já dura quase sete anos - sua última derrota foi para Amanda Nunes no final de 2018. 

Desde então, a curitibana deixou o Ultimate, foi para o Bellator e começou a lutar boxe também. Na nobre arte, ela manteve a sequência positiva e já tem um cartel de sete vitórias e nenhuma derrota. Só em 2025, Cyborg conseguiu três vitórias no boxe. 

Cris Cyborg se aventurou no boxe em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)
Cris Cyborg se aventurou no boxe em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)

Renan, o 'Problema' da divisão dos pesados da PFL

Já Renan 'Problema' terá um grande desafio na luta principal da PFL Lyon. O brasileiro, que já foi campeão do evento, tentará ganhar o cinturão linear diante de Vadim Nemkov, um dos melhores pesos pesados do planeta.

Cria do lendário Fedor Emelianenko, Nemkov tem apenas duas derrotas em 21 lutas profissionais e não perde desde 2016. O campeão tem uma incrível sequência de 14 duelos sem revés (13 vitórias e uma luta sem resultado). Vadim tem grandes vitórias sobre nomes como Phil Davis, Rafael Carvalho, Yoel Romero e Corey Anderson.

Renan foi coroado por Mike Tyson na PFL (Foto: Reprodução Instagram PFLMMA)
Renan foi coroado por Mike Tyson na PFL (Foto: Reprodução Instagram PFLMMA)

Já o desafiante vem confiante para provar que é, de fato, o 'Problema' da divisão. Mesmo com a derrota diante de Francis Ngannou, o ex-campeão já provou sua qualidade ao longo dos anos dentro da PFL, conquistando triunfos marcantes diante de Ryan Bader, Matheus ''Buffa', Maurice Greene e Denis Goltsov. 

'Mini-Cyborg' é esperança do Brasil na PFL

Além de Cyborg e 'Problema', a PFL também terá Sabrina de Sousa em ação. Tricampeã amadora da IMMAF,  representando o Bahrein, a carioca da Nova União enfrenta Paulina Wisniewska no card preliminar.

Invicta tanto no profissional quanto no amador e com um cartel somado de 19 vitórias e nenhuma derrota, Sousa luta no peso mosca e ambiciona ser a rival da grande estrela do MMA feminino na PFL - a inglesa Dakota Ditcheva. Curiosamente, ela tem um estilo parecido com a de Cris Cyborg - agressiva, mas com um boxe alinhado e chão muito apurado. Aos 25 anos, o céu é o limite para Sabrina.

