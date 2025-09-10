Com Ingrid Martins e Laura Pigossi, veja o chaveamento do 3° dia de SP Open

O terceiro dia de SP Open terá duelos das quartas de final de duplas e da chave de simples, nesta quarta-feira (10), a partir das 15h (de Brasília), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. As tenistas Ingrid Martins, Laura Pigossi e Nauhany Silva são as únicas representantes do Brasil que entram em quadra hoje.

A rodada na quadra principal, Maria Esther Bueno, terá o confronto de Francesca Jones contra a americana Whitney Osuigwe. Na sequência, Nauhany enfrenta a argentina Solana Sierra. Por último, J. Riera joga contra a filipina Alexandra Eala, para fechar o dia.

Já na quadra 1, é onde acontece o duelo entre a dupla brasileira de Ingrid Martins e Laura Pigossi contra a francesa Leolia Jeanjean e a mexicana Victoria Rodriguez, pelo último confronto do dia.

Veja o chaveamento completo

Bia Haddad perde em duplas

A dupla de Bia Haddad Maia e Ana Candiotto foi derrotada na última segunda-feira (8), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (5), pela dupla de Laura Pigossi e Ingrid Martins. Após a partida, Laura comentou a sensação de enfrentar uma compatriota no torneio:

— É bem diferente, mas, ao mesmo tempo, é muito especial. A torcida brasileira acaba se dividindo, mas em qualquer resultado a gente vai ter duas brasileiras na segunda rodada. A Ingrid é uma das minhas melhores amigas, a gente joga junto desde os 11 anos, já dividimos sul-americano, mundial, então é sempre diferente, mas na quadra a gente acaba focando no que precisa focar. Espero que a gente tenha cada vez mais brasileiras se enfrentando e puxando o tênis feminino lá pra cima — declarou.

A jovem Ana Candiotto, de 21 anos, fez uma avaliação positiva da experiência na capital paulista.

— Ela é uma ídola para mim no tênis, e fora do tênis é uma baita amiga, fico muito feliz por tê-la por perto. Fico muito feliz também por essa oportunidade de jogar ao lado dela — declarou a jovem.