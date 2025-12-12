Ex-algoz de Anderson Silva, o norte-americano Jake Paul recebeu o apoio do lendário brasileiro antes de ambos entrarem em ação na semana que vem. Em evento organizado pela Netflix, Paul enfrenta o ex-campeão peso pesado Anthony Joshua, enquanto Silva mede forças contra Tyron Woodley. O show acontece no dia 19 de dezembro e também terá Keno Marley estreando no boxe profissional diante de Diarra Davis Jr.

Em entrevista ao TMZ Sports, o 'Spider' fez uma defesa acalorada de Jake, que ficou famoso por ser youtuber antes de se desafiar a lutar boxe e conquistar vitórias contra grandes nomes, principalmente do MMA - além de vencer Silva, Paul já ganhou de nomes como Nate Diaz, Ben Askren e Tyron Woodley.

— Eu tenho muito respeito pelo Jake porque ele mudou o jogo. Muitas pessoas falam dele e o problema dessas pessoas é que elas são preguiçosas. Aquelas pessoas que não têm coragem de fazer o que Jake está fazendo são as que mais falam m… sobre ele. Mas Jake tem colhões e essa é a diferença dele para essas pessoas. Ele vai para o ringue e prova o valor do trabalho duro diário para fazer algo acontecer. Ele tem ajudado muitos lutadores a provar seu ponto e respeitar o esporte. Muita gente não dá crédito a Jake e elas precisam começar a fazer isso. Eu respeito Jake. Ele é um verdadeiro lutador — apontou o Spider.

Jake enfrenta Joshua no dia 19 de dezembro (Foto: Reprodução Instagram Jake Paul)

Duelos interessantes no boxe

No próximo dia 19, Jake Paul terá o maior desafio de sua carreira, e enfrentará Anthony Joshua, ex-campeão unificado dos pesados no boxe. O britânico terá ampla vantagem de experiência, altura, envergadura e peso.

No mesmo card, Anderson volta a lutar profissionalmente boxe e enfrenta Tyron Woodley, ex-campeão peso meio-médio do UFC, em duelo de grandes campeões do MMA. O evento ocorre no Keseya Center, em Miami, no estado norte-americano da Flórida e terá transmissão internacional através da Netflix.