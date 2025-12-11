Alexander Volkanovski desmentiu rumores sobre encerrar sua carreira após o próximo combate. Na "nova era" do Ultimate, o campeão peso-pena enfrentará Diego Lopes, no dia 31 de janeiro, pelo UFC 326 em Sydney. Em entrevista à "Ag Fight", o australiano de 37 anos garantiu que pretende continuar em ação no octógono mais famoso do mundo.

— Não, não, não. Não sei de onde isso vem, muita gente dizendo que é minha luta de aposentadoria. Mas não! Esse não é o meu plano. Planejo ir lá e realmente causar impacto e, definitivamente, gostaria de ter outro — afirmou Volkanovski.

Especulações sobre uma possível aposentadoria do campeão ganharam força nos últimos dias, principalmente devido a idade de Volkanovski. O confronto contra Lopes será uma revanche, já que os dois se enfrentaram em abril deste ano, com vitória do australiano.

Diego Lopes (dir) perdeu para Volkanovski (esq) (Foto: Reprodução Instagram Alex Volkanovski)

Durante a conversa, o campeão abriu o jogo sobre a mudança de categoria tentada em 2023. Em relação a possibilidade de buscar novamente um cinturão na categoria dos leves (70 kg), quando foi derrotado duas vezes por Islam Makhachev, Volkanovski mostrou-se cauteloso.

— Não agora. Como estávamos falando antes, tem muitos caras na minha divisão. Tem Movsar, Lerone Murphy, Aljamain Sterling e muitos outros caras que estão surgindo. Não seria certo se eu simplesmente tentasse subir para a próxima categoria de peso. Se o UFC trouxer isso para mim, tudo bem, farei isso. Mas eu me preocupo mais em conquistar do que em ganhar de graça. Agora eu tenho um trabalho a fazer e veremos o que acontece depois disso — explicou.

A preparação para o UFC 326 parece já ter começado, e o campeão tem treinado frequentemente com Maurício Ruffy. Vale lembrar que o brasileiro também lutará no mesmo evento, em janeiro de 2026, contra Rafael Fiziev. Volkanovski brincou ainda sobre a parceria com o astro da Fighting Nerds.

— Ele é incrível e muito talentoso. Tem sido ótimo treinar com ele. Ele realmente faz isso muito bem (imitar o Diego Lopes), mas ele vai ter a própria luta em breve. Ele é um ótimo parceiro de treino, um cara ótimo. E talvez pudéssemos fazer mais churrascos juntos — disse Volkanovski sobre Ruffy.