O brasileiro Carlos Prates tem aproveitado o tempo sem luta anunciada no UFC para viajar pela Europa. Após passagem por Portugal, o meio-médio chegou à Turquia para prestigiar um evento de MMA local e acabou se envolvendo em uma confusão com um atleta que estava em ação.

Durante o evento Core Fighting Championships, Carlos Prates bateu boca com o Mavlud Tifiyev, que lutou contra o turco Erdem Taha Dincer. Os lutadores estavam em ação quando Dincer desferiu um golpe ilegal enquanto estava no solo e o duelo acabou interrompido. Tifiyev relatou estar sem condições de retornar e a luta acabou sendo finalizada.

Na beira do cage, Prates bateu boca com o atleta uzbeque, que se irritou com o brasileiro e ameaçou sair da jaula para trocar socos com o ''Nightmare''. O atleta da Fighting Nerds não arredou o pé e precisou ser retirado por seguranças, chamando Mavlud de ''bunda mole''.

Momentos após o ocorrido, Carlos Prates revelou o que aconteceu do seu ponto de vista e reiterou que o atleta do Uzbequistão teve sorte de o segurança ter conseguido tirá-lo da beira do cage. O brasileiro disse que estava tentando animar o uzbeque a não desistir do combate e ironizou a ira do lutador.

— Vocês estão me perguntando o que aconteceu. O cara estava ganhando a luta, começou a ficar cansado e aí o carinha virou a luta para cima dele. O cara meio que deu um chute ilegal, meio que no peito dele, nem pegou na cara. Aí ele desistiu da luta, falando que foi chute ilegal. Aí falei: 'E aí, mano? Não pode desistir não'. O cara ficou bravo comigo, queria brigar comigo. Um minuto antes ele falou que não dava para lutar, mas um minuto depois queria lutar comigo. Sorte que nosso segurança era um cara gigante e não deixou eu pegar ele. Se não eu ia matar esse Zé bunda. Olha o tamanho do segurança. Eu ia matar esse Zé bunda, o cara lá do Azerbaijão, Uzbequistão, não sei que c*** que é lá. Bunda mole do c***! Se você estiver vendo esse vídeo, você é um bunda mole do c***! Quando eu te vir vou te bater, seu sem vergonha! Sorte sua que o segurança estava aqui, viu? — comentou o brasileiro em vídeo nas suas redes sociais.

Carlos Prates perto do título no UFC

Mesmo sem luta marcada, Carlos Prates está perto do sonho de lutar pelo cinturão do UFC. Atual número seis do ranking meio-médio, o brasileiro vem de duas excelentes vitórias por nocaute, incluindo um inesquecível triunfo sobre Leon Edwards, ex-campeão da categoria.

Ainda que seja um dos candidatos para enfrentar o atual dono do cinturão até 77kg, Islam Makhachev, o mais provável é que Prates precise fazer mais uma luta antes de reivindicar o duelo pelo título. Neste cenário, outro ex-campeão, Jack Della Maddalena surge como possível futuro rival do ''Pesadelo''.