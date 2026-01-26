Flamengo se despede de Rafaela Silva após ciclo histórico no judô

Rafaela Silva, medalhista olímpica de judô, se despediu do Flamengo para retornar às suas origens na temporada 2026. A atleta voltará a treinar no Instituto Reação, na Rocinha, Rio de Janeiro. A saída ocorre em meio a um processo de cortes do clube carioca nos esportes olímpicos; conforme antecipado pelo Lance!, a despedida da judoca já era dada como certa nos bastidores da Gávea.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Foi uma decisão tomada com o coração. Estou feliz em voltar a lutar pelo Reação, lugar onde me apaixonei pelo judô, onde me formei como atleta e aprendi os valores que me acompanham até hoje dentro e fora dos tatames. Mas nada disso seria possível sem o apoio que recebi do Flamengo. Quero agradecer a todos por abrirem as portas do clube para mim em um momento difícil da minha vida. Foi essa oportunidade que me permitiu seguir fazendo o que mais amo. Serei eternamente grata — disse a judoca.

continua após a publicidade

Rafaela chegou ao Instituto aos oito anos de idade e permaneceu até meados de 2021, quando se transferiu para o Flamengo. Ao longo de cinco anos de parceria com o clube, a atleta colecionou títulos e medalhas, com destaque para o ouro no Pan de 2023 — quando se tornou a primeira judoca brasileira a conquistar o ouro em Jogos Pan-Americanos, Mundiais e Olimpíadas —, o bicampeonato mundial (Tashkent 2022) e o bronze olímpico por equipes em Paris 2024.

– Essa volta é muito emocional, muito especial, é uma volta às minhas raízes, uma volta pra casa, ao lugar onde tudo começou, e muitas lembranças vem à cabeça nesse momento. Lembro de quando cheguei, dos sonhos que tinha, dos conselhos do Sensei Geraldo… Além da preparação para Los Angeles, quero devolver um pouco de tudo que o Reação fez por mim, ajudar novos atletas, inspirar as novas gerações – completou.

continua após a publicidade

Atualmente, Rafaela está na Europa onde vai participar de um Treinamento de Campo com a Seleção Brasileira até o dia 4 de fevereiro, em Colônia (Alemanha) e, na sequência, volta à Arena Bercy, palco do bronze olímpico por equipes, para a disputa do Grand Slam de Paris (7 e 8 de fevereiro).

Foto: Wander Roberto/COB

Flamengo efetua cortes nos esportes olímpicos

O Flamengo efetuou cortes nos esportes olímpicos. Somente em janeiro, o Rubro-Negro anunciou o fim das categorias de canoagem e pararemo, o que marcou a despedida de Isaquias Queiroz do clube. Atletas da base da natação também já foram dispensados.

Além de Isac, os atletas Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento também foram dispensados. O clube alega que os atletas não residem e nem treinam no Rio de Janeiro e a distância geográfica impossibilitaria a consolidação de um trabalho estruturado e a integração com as categorias de base na capital carioca.