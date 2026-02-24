Confirmada a revanche entre Mayweather e Pacquiao

Dois dos maiores boxeadores da história já têm a revanche marcada. No dia 19 de setembro, em Las Vegas, o americano Floyd Mayweather Jr. vai reencontrar o filipino Manny Pacquiao. Há 11 anos, no primeiro embate (e um dos mais lucrativos da história da modalidade, com US$ 100 milhões para cada), o lutador dos EUA levou a melhor.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Enquanto Mayweather se aposentou em 2017, após derrotar o irlandês Conor McGregor (ex-campeão do UFC), por nocaute técnico no décimo round, e voltará ao boxe profissional em uma exibição contra o americano Mike Tyson em abril, Pacquiao segue na ativa. Em julho, o filipino, que havia encerrado a carreira em 2021, empatou a disputa pelo título dos meio-médios da WBC (Conselho Mundial de Boxe), em combate com Mario Barrios.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória de seu lutador preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

No vídeo abaixo, momentos da primeira luta entre o americano e Pacquiao:

Mayweather venceu por decisão unânime

No dia 2 de maio de 2015, Mayweather venceu o rival por decisão unânime dos juízes.

- Já lutei e derrotei Manny uma vez. Dessa vez será o mesmo resultado - disse o americano, que completa 49 anos nesta terça-feira. Como profissional, venceu todas suas 50 lutas.

continua após a publicidade

Pacquiao, por sua vez, tem 47 anos e várias vezes disse que não estava 100% quando enfrentou o americano pela primeira vez. Estaria com uma lesão no ombro.

O palco da segunda luta entre eles será a arena de entretenimento Sphere, em Las Vegas.