Exclusivo: Irmã de Rafaela Silva, Raquel lidera atletas no Instituto Reação

O Instituto Reação, fundado em 2003 pelo ex-judoca Flávio Canto, é umas das peças principais das vidas de Raquel Silva e Rafaela Silva, campeã olímpica na Rio 2016. As irmãs cresceram na ONG, um ambiente que fomenta a prática do judô e revela atletas da modalidade. Raquel, diferente de Rafaela, não seguiu na carreira profissional. No entanto, continua próxima do esporte e, atualmente, é a treinadora do time feminino de alto rendimento do Reação.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: Conheça a 'Caverna', berço de ídolos do Instituto Reação

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além de comandar treinos das suas atletas, Raquel também faz a própria preparação física na Caverna, espaço do Instituto localizado no polo da Taquara, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a judoca contou sobre sua trajetória no esporte.

Ela e a irmã - Rafaela Silva - começaram no judô em 1998, na Associação de Moradores da Cidade de Deus. Em 2000, foram para um projeto gratuito de Geraldo Bernardes, lenda do judô brasileiro. Por lá, apenas alguns anos depois, Raquel já estava em competições internacionais.

continua após a publicidade

— Foi o momento em que tudo o que eu ouvi desde o início do judô se concretizou. Foi a minha virada de chave e a da minha família. Logo após, fiquei grávida e tive minha filha, mas nunca deixei de ter apoio. Voltei a treinar e, três meses depois, já estava viajando com a Seleção de novo — disse a treinadora.

Raquel Silva, treinadora do Instituto Reação (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

Rafaela, irmã mais nova, sempre demonstrava interesse em viajar e competir com Raquel, que deixava claro: "Calma, sua hora vai chegar!". Na primeira oportunidade que Rafaela teve, se machucou. Porém, logo no ano seguinte, começou a competir em grandes torneios e a se destacar neles. Em 2016, veio a maior conquista: a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio.

continua após a publicidade

— A Rafaela sempre teve que se superar muito na vida. Ela teve várias situações que muitas pessoas teriam desistido, mas ela pegou isso como combustível para dar a volta por cima. Então, fico muito feliz e orgulhosa de, hoje, eu vê-la como uma referência, não só para mim, mas também para todos os jovens que vieram da comunidade como nós — revelou Raquel.

Rafaela Silva foi medalha de ouro na Rio 2016 (Foto: Wander Roberto/ COB)

De atleta à treinadora

Raquel conciliou as viagens e as competições com os estudos. Formou-se em Educação Física graças a uma bolsa para atleta, quando decidiu fazer a transição de carreira. Após isso, se firmou como treinadora do Reação.

— Muito orgulho de ter chegado até aqui, após passar por tudo que passei. Foram muitas madrugadas acordadas para estudar, muitos momentos deixando de comer e de beber para bater peso — expressou.

— Para os meus alunos, tento passar tudo o que eu tive de experiência. Nós temos momentos bons e ruins. Então, sempre tento passar para eles todas as opções de caminhos. Falo que a vida de atleta é curta, tem que abraçar as oportunidades — completou Raquel.

Família de judocas

Além da família "Silva", o Instituto Reação também guarda a história de mais um núcleo de atletas de judô. Gabriela Pereira, de 15 anos, é uma das promessas do Reação. Vinda de uma família de judocas, ela é irmã de Jéssica Pereira, que recentemente foi medalha de ouro no Grand Prix de Guadalajara. Enquanto conversava com o Lance!, Gabi, na sala de fisioterapia, esperava ansiosa o início da luta da irmã no torneio.

Gabriela Pereira, atleta do Reação (Foto: Divulgação/ Instituto Reação)

O foco da judoca é a classificação para as Olimpíadas de 2032. Com títulos nacionais e continentais, até mesmo em categorias acima da sua, Gabi constrói uma carreira que pode colher bons frutos para o Brasil.

— Eu acho que a minha trajetória até aqui foi muito importante para conseguir caminhar e alcançar meus objetivos futuros, que são ganhar as Olimpíadas e o Mundial. Acho que ter uma família de judocas me inspira mais a chegar aos título que planejo e sonho. Eles estão sempre me apoiando; todos sonhamos juntos — refletiu a atleta.