Suíça fatura o primeiro ouro das Olimpíadas de Inverno 2026 com vitória emocionante

O primeiro dia após a abertura das Olimpíadas de Inverno já entregou fortes emoções e a primeira medalha de ouro. Neste sábado (7), a Suíça subiu ao topo do pódio no Esqui Alpino downhill, a modalidade que é considerada a "Fórmula 1 da neve", graças ao desempenho espetacular de Franjo Von Allmen.

Com o tempo de 1min51s61c, Von Allmen garantiu o ouro, superando a concorrência por uma margem apertada. Apenas 20 centésimos separaram o suíço do segundo colocado, o italiano Giovanni Franzoni. Outro atleta da Itália, Dominik Paris, completou o pódio em terceiro, com 1min52s11c.

Emoção e superação na pista

A descida de Von Allmen foi um momento de pura adrenalina. Ele entrou na pista logo após o compatriota Marco Odermatt, que era o favorito, líder nos rankings da Copa do Mundo e vinha sendo o líder provisório da prova. A situação do campeão era incerta após um desempenho abaixo do esperado no terceiro setor da descida, mas Franjo mostrou resiliência, recuperou-se nos dois setores seguintes e cruzou a linha de chegada em vantagem absoluta.

Para a surpresa de muitos, o favorito Odermatt terminou apenas na quarta posição, fora do pódio.

Franjo von Allmen, da Suíça, compete no downhill masculino do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em Bormio, em 7 de fevereiro de 2026. (Foto: Dimitar DILKOFF/AFP)

O que é o downhill: A Fórmula 1 da neve

O downhill, traduzido literalmente como "descida da montanha", é a modalidade mais veloz e uma das mais aguardadas do Esqui Alpino. Caracterizado por uma descida única e longa, com poucas curvas, o evento exige domínio e coragem dos atletas, que alcançam altíssimas velocidades.

Nesta prova, o objetivo é simples: descer a montanha no menor tempo possível. A adrenalina está garantida, com velocidades que frequentemente chegam a 130 km/h, podendo ultrapassar essa marca dependendo das condições da pista. Um marco histórico foi estabelecido em 2013, quando o francês Johan Clarey quebrou a barreira dos 160 km/h na prova da Copa do Mundo em Wengen Lauberhorn, na Suíça.

Além da velocidade, saltos de dezenas de metros são comuns. Para o desempenho ideal, os esquiadores buscam uma posição aerodinâmica (carpada), diferente daquela em que parecem um "parabrisa" lutando para manter o equilíbrio, o que é um sinal de perda de controle e velocidade. Os atletas precisam contornar algumas "portas", que servem mais para demarcar o caminho do que como um obstáculo rígido, já que o traçado é definido principalmente pelo terreno natural.

