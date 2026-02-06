O UFC organizará, neste sábado (7), o primeiro evento dentro de casa, isto é, no reformado Apex, agora tido como META Apex e, aos poucos, sendo modernizado para abrigar fãs de MMA. O UFC Vegas terá Vinicius ''LokDog'' buscando adicionar mais uma vítima ao seu cartel na primeira luta principal de sua carreira no Ultimate. Além dele, outros seis brasileiros estarão em ação.

Jailton Malhadinho busca desfazer a má impressão de sua última luta diante do perigoso russo Rizvan Kuniev, enquanto Jean Matsumoto segue sua caminhada rumo ao topo dos galos contra o afegão Farid Basharat, invicto no UFC e no MMA.

No card preliminar do UFC Vegas, as mulheres brasileiras dominam: Bruna Brasil e Ketlen Souza se enfrentam no peso palha, enquanto Eduarda Moura (mosca) e Priscila Cachoeira (galo) medem forças contra Wang Cong e Klaudia Sygula respectivamente.

LokDog promete show no UFC Vegas

LokDog tem quatro vitórias no UFC (Reprodução Instagram Vinicius LokDog)

Número 11 do ranking peso galo, Vinicius Oliveira se tornará o 78o brasileiro a fazer uma luta principal do UFC. E ele quer comemorar esse feito com mais uma vitória no primeiro assalto. Ainda no Contender Series, LokDog carimbou seu passaporte rumo ao Ultimate com um nocaute no round inicial e seguiu seu caminho de vitórias brutais dentro da organização. Já são quatro vitórias, duas em 2024 e duas em 2025.

Neste ano, a ideia de Vinicius é lutar três vezes no UFC e terminar o ano como novo campeão peso galo da categoria.

— Eu me vejo lutando pelo cinturão no fim do ano, com certeza. Antes disso, vou lutar com um top-5. Vou colocar uma grande performance para a audiência (neste sábado) e lutar com um top-5 no meio do ano. Tenho dois nomes na minha cabeça, e gostaria de enfrentá-los no UFC da Casa Branca. Só há dois caras do top-5 que eu poderia enfrentar na Casa Branca. Não importa quem. Eu vou lutar agora, no meio do ano, e no fim do ano lutarei pelo título contra quem quer que seja. Não importa — declarou em coletiva pré-luta nesta semana.

Para isso, ele terá que passar pelo duro Mario Bautista, que vem de derrota apertada para Umar Nurmagomedov, mas antes disso, havia tido uma sequência de oito vitórias — incluindo triunfos sobre o lendário José Aldo e o ex-campeão peso galo do Bellator, Patchy Mix.

Malhadinho busca volta por cima no UFC

Se LokDog está em alta e com moral, o mesmo parece não se aplicar ao peso pesado Jailton Malhadinho. O brasileiro foi bastante criticado em sua última luta, quando perdeu para o russo Alexander Volkov apesar de ter bom domínio de solo sobre o adversário.

A falta de agressividade de Malhadinho incomodou seus fãs e ele acredita que resolveu o problema. Mesmo tendo aceitado a luta com três semanas de antecedência, Jailton se diz pronto para desafiar Rizvan Kuniev.

— Aprendi muito com essa derrota. Muita gente falou da questão da agressividade, eu acho que esses detalhes ajudam. Me deixou com uma pulga atrás da orelha (…) As pessoas têm que olhar toda a minha trajetória no UFC, tudo que eu fiz. Não é só uma luta que vai me definir, não é uma performance (…) O Kuniev é um cara completo, troca bem, sabe botar a luta para baixo. Mas vou tentar impor meu jogo, controlar a luta. Se tiver que mudar a estratégia, vamos mudar. Vamos ver o decorrer da luta, ele é muito perigoso.

FICHA TÉCNICA

UFC VEGAS

📆 Data: 7 de fevereiro de 2026

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: META Apex (Las Vegas, EUA)

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal - 22 horas

Peso galo: Mario Bautista x Vinicius ''LokDog'' Oliveira

Peso mosca: Amir Albazi x Kyoji Horiguchi

Peso pesado : Jailton Malhadinho x Rizvan Kuniev

Peso médio: Michal Oleksiejczuk x Marc-André Barriault

Peso galo: Jean Matsumoto x Farid Basharat

Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x Julius Walker

Card Preliminar - 19 horas

Peso meio-médio: Alex Morono x Daniil Donchenko

Peso meio-médio: Nikolay Veretennikov x Niko Price

Peso palha: Bruna Brasil x Ketlen Souza

Peso galo: Javid Basharat x Gianni Vaszquez

Peso mosca: Wang Cong x Eduarda Moura

Peso galo: Muin Gafurov x Jakub Wiklacz

Peso galo: Klaudia Sygula x Priscila Cachoeira

